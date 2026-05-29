La casa del corsario Amaro Pargo revive en un recorrido virtual por los BIC de Machado

Recorrido virtual con imágenes en 360º por el patrimonio cultural del barrio de Machado, en El Rosario. Sus tres Bienes de Interés Cultural (BIC): la ermita Nuestra Señora del Rosario, la casa del corsario Amargo Pargo y el Camino Viejo de Candelaria, los cuales tienen su origen hace más de cinco siglos, han sido presentado recientemente al público de una forma diferente, pero con gran éxito.

Este proyecto fue presentado por los aparejadores y profesores jubilados Ángel Adán y Beatriz García, de la Iniciativa Recuperación Casa Amaro Pargo, junto al profesor de Expresión Gráfica de la Universidad de La Laguna José Luis Saorín.

Se trata de un innovador recorrido inmersivo que permite visitar virtualmente los tres BIC desde cualquier parte del mundo, mediante teléfonos móviles, tabletas, ordenadores o incluso gafas de realidad virtual y todo ello gratuitamente, además enriquecido por los croquis de Bernardo Parrilla, los datos históricos publicados por el catedrático de Historia de la ULL Manuel del Paz Sánchez, el historiador Daniel García Pulido, así como el apoyo incondicional del dinamizador cultural y escritor Alfredo López Pérez, autor de novelas sobre el corsario y divulgador de esta figura histórica a la cual encarna con actos en rutas teatralizadas especialmente en los colegios e institutos.

Maquetas históricas de la casa del corsario

Durante el acto, también se presentaron tres maquetas históricas de la casa de Amaro Pargo, realizadas a partir de los croquis elaborados en 1975 por Bernardo Parrilla cuando el inmueble aún permanecía en pie y estaba habitado por Felipe Trujillo.

Entre ellos destaca la maqueta original realizada por el propio Bernardo y que posteriormente donó al Museo de Historia y Antropología de Tenerife (Museo Lercaro), cedida especialmente para esta presentación.

Maquetas de la casa de Amaro Pargo. / E. D.

Además, se mostró una maqueta educativa, desarrollada por la ULL mediante impresión 3D, con cubiertas desmontables y dependencias identificadas conforme a los croquis anteriormente mencionados, así como una maqueta artística realizada de manera altruista por el maquetista José Doña y pintada de forma realista por el escultor Florencio Pérez.

Machado, con un enorme valor histórico

Los organizadores del acto subrayaron el enorme valor histórico de Machado, donde confluyen tres BIC de gran relevancia para Tenerife.

Recordaron que la casa, construida alrededor de 1530 junto a la ermita, ya servía en 1642 como lugar de descanso para los regidores del Cabildo de la isla, cuando se desplazaban desde San Cristóbal de La Laguna hacia Candelaria en peregrinación el día 2 de febrero siguiendo el camino que hoy es BIC, utilizado incluso por los guanches antes de la Conquista para conectar el norte y el sur de la isla.

Machado está a mitad de camino entre La Laguna y la Villa Mariana y cuenta con unas vistas espectaculares que le confieren una posición estratégica.

Recreación de cómo era Amaro Pargo

Uno de los momentos más emotivos de la presentación llegó con la recreación con inteligencia artificial de cómo pudo haber sido Amaro Pargo tanto de joven como a los 65 años, edad que tenía en 1744 cuando adquirió importantes cantidades de tierras en Toriño, así como la histórica Casa de Machado.

La copia de la escritura de compraventa se encuentra en la ermita, gracias a los historiadores citados, y que se puede ver en el recorrido virtual.

Evolución de Amaro Pargo realizada con IA. / E. D.

La recreación mediante IA fue posible gracias a la combinación de un recorte del retrato histórico de Amaro, conservado en la propia ermita, la maqueta hiperrealista de la casa y fotografías reales del paisaje montañoso del entorno.

El resultado permitió devolver simbólicamente a la vida al célebre corsario canario, quien apareció saludando delante de su casa de Machado, al numeroso público asistente en un vídeo proyectado durante el acto y que fue recibido con un prolongado aplauso.

Benito Cabrera: la música del corsario

La dimensión cultural y emocional del evento también estuvo marcada por la colaboración desinteresada del reconocido músico y timplista canario Benito Cabrera, quien autorizó el uso de una composición suya como banda sonora oficial del proyecto, Una Habanera para Amaro, interpretada por el cantante Árgel Campos, conocido por su participación en el programa televisivo 'La Voz'.

Ante la imposibilidad de asistir presencialmente, Benito Cabrera envió un video-mensaje personal de apoyo a la iniciativa de recuperación de la casa, que fue proyectado durante la presentación y que también fue muy aplaudido.

Respaldo vecinal e institucional

Los autores del recorrido virtual agradecieron especialmente el respaldo del pueblo de Machado y el apoyo social e institucional recibido durante el acto, concluyendo la presentación con una frase que fue ampliamente aplaudida por los asistentes: “No hay mejor camino para proteger nuestro patrimonio que conocerlo y divulgarlo”.

El evento congregó a representantes de la Universidad de La Laguna, el Cabildo Insular de Tenerife, los ayuntamientos de El Rosario, Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, además de entidades y colectivos culturales y patrimoniales como la asociación CICOP, Amigos del 25 de Julio, Real Liga Naval, Club Montañeros Nivaria, Asociación Doña Clorinda Negrín y el grupo de senderismo Patean 2 El Rosario.

Un momento de la presentación. / E. D.

El acto en tan apropiado marco fue posible gracias al apoyo de su párroco de Machado, Aníbal Hdez; la hermana mayor Domitila Díaz y el mayordomo del templo, Sotero Rodríguez, que se pusieron a disposición de los organizadores desde el primer momento; a lo que hay que unir el despliegue técnico gratuito a cargo de la empresa Grupo Visual Canarias.

Este nuevo proyecto nace con el objetivo de divulgar, proteger y revalorizar el patrimonio histórico de Machado mediante nuevas tecnologías accesibles a toda la ciudadanía.