El Cabildo de Tenerife y la fundación Moeve impulsan una red comunitaria frente a la pobreza energética

La Fundación Moeve y el Cabildo de Tenerife, a través del Programa Tenerife Isla Solidaria, celebraron esta mañana el acto de cierre de la última edición de la campaña “Pobreza Energética CERO”, una iniciativa impulsada por ambas entidades y desarrollada por Asmaer y Provivienda, para mejorar la eficiencia energética y las condiciones de habitabilidad de familias en situación de vulnerabilidad social en la Isla.

El acto, celebrado en el Centro Insular de Entidades de Voluntariado, sirvió para presentar los principales resultados de la campaña, reconocer el trabajo desarrollado por las entidades del tercer sector participantes y realizar una entrega simbólica de electrodomésticos eficientes vinculados a las actuaciones realizadas durante el proyecto.

La iniciativa se ha desarrollado a través de un modelo de intervención en dos fases que ha permitido trabajar junto a 13 entidades sociales y llegar a 97 familias de distintos municipios de Tenerife mediante acciones de sensibilización, formación y acompañamiento energético personalizado. La campaña ha reforzado la capacidad de las entidades para detectar situaciones de vulnerabilidad energética y acercar herramientas y medidas de ahorro a familias con dificultades socioeconómicas, mediante asesoramiento, visitas domiciliarias y actuaciones de mejora adaptadas a cada hogar.

La consejera de Acción Social, Águeda Fumero, puso en valor durante el acto “el papel fundamental del tercer sector para llegar a muchas familias y detectar situaciones de vulnerabilidad energética desde la cercanía y el acompañamiento cotidiano”, destacando además que la campaña “ha permitido generar una red de colaboración que refuerza la capacidad de respuesta y coordinación entre entidades, administraciones y recursos sociales de la isla”.

Belén Machado, responsable de Fundación Moeve en Canarias, destacó que “la transición energética solo tiene sentido si va acompañada de justicia social y de una mejora real en la calidad de vida de las personas, además de la medioambiental”. En este sentido, valoró especialmente la importancia del trabajo conjunto entre las administraciones públicas, las entidades sociales y las empresas, subrayando que “cuando todos los actores trabajan de forma coordinada es posible impulsar iniciativas que generan un impacto positivo y llegan de manera directa a las familias que más lo necesitan”. Asimismo señaló

que “esta campaña ha permitido, además, aflorar y mejorar la situación, frecuentemente invisibilizada, de muchos hogares tinerfeños vulnerables”.

Formación y acompañamiento para reducir la vulnerabilidad energética

La campaña permitió desarrollar 39 sesiones informativas sobre ahorro y eficiencia energética dirigidas a 97 familias de distintos municipios de Tenerife, gracias al trabajo conjunto entre el Cabildo, Tenerife Isla Solidaria, Fundación Moeve, Provivienda, Asmaer y 13 entidades sociales de la Isla, que abarcan las asociaciones El Carmen se Mueve, Factoría Social, Signo de Vida Tenerife, Acción Social La Roca, ONG Canarias, Instituto Intercultural Canario (INCAN), Vida Con Salud, Cáritas Diocesana de Tenerife, ONG Sonrisas Canarias, Camaleón África, Raíces Compartidas, +Familia y la Fundación Canaria José Luis Montesinos.

Además, se llevó a cabo acompañamiento energético personalizado en 23 hogares de 11 municipios, con visitas domiciliarias, revisión de contratos eléctricos, análisis de hábitos de consumo y actuaciones orientadas a mejorar la eficiencia y habitabilidad de las viviendas.

Entre las medidas desarrolladas destacan la entrega de 23 kits de eficiencia energética, el asesoramiento para el acceso al Bono Social Eléctrico y el suministro de 30 electrodomésticos eficientes para hogares con necesidades prioritarias. Asimismo, la campaña permitió formar a 16 profesionales y personas voluntarias como “agentes energéticos”, reforzando la capacidad de las entidades sociales para detectar y acompañar situaciones de vulnerabilidad energética desde una atención más cercana y continuada.

Continuidad de la campaña

De cara a los próximos meses, las entidades impulsoras de la campaña han avanzado su voluntad de dar continuidad a esta línea de trabajo mediante nuevas acciones centradas en la sostenibilidad y la eficiencia energética en el ámbito comunitario. La propuesta plantea seguir reforzando el acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad, ampliar las actuaciones de mejora en los hogares y continuar formando a profesionales y personas voluntarias para consolidar una red de apoyo cercana y especializada en materia de pobreza energética.