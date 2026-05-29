La Aemet prevé nubes, lluvias y fuertes vientos este viernes en Tenerife
Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 24 grados
El tiempo sigue cambiando en Tenerife. No solo las temperaturas son más bajas que hace un par de días, sino que habrá que volver a sacar el paraguas porque vuelven las lluvias ocasiones en medianías, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El viento, como en las últimas jornadas, seguirá soplando moderado, con intervalos de fuerte e, incluso, rachas muy fuertes en algunos puntos, mientas, las temperaturas oscilarán entre los 20 y 24 grados.
Atendiendo a toda la comunidad, la previsión indica que habrá cielos nubosos en el norte de las islas montañosas por debajo de los 900-1200 metros, que probablemente irán acompañadas de lloviznas ocasionales en medianías, abriendo algunos claros durante las horas centrales.
Previsión de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:
TENERIFE
Cielos nubosos en el norte por debajo de los 900-1100 metros, con probables lloviznas ocasionales en medianías. Poco nuboso o despejado en el resto, con algún intervalo ocasional en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en el norte y oeste. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la vertiente este, extremo oeste, así como en medianías de la vertiente sur del área metropolitana por la tarde, donde no se descartan rachas muy fuertes, y predominando las brisas en costas del oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 20 24
LA GOMERA
Cielos nubosos en el norte por debajo de los 900-1100 metros, con probables lloviznas débiles y ocasionales en medianías. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en zonas de interior. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes este y noroeste, donde hay baja probabilidad de rachas muy fuertes. Brisas en costas del suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 20 24
LA PALMA
Intervalos nubosos en el norte y este por debajo de los 1000-1200 metros con probables lloviznas ocasionales en medianías. En el resto de zonas poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste donde hay baja probabilidad de rachas muy fuertes, y predominando las brisas en costas del oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 19 21
EL HIERRO
Poco nuboso o despejado, salvo intervalos en el norte a primeras y últimas horas por debajo de los 900-1100 metros sin descartar que vayan acompañadas de lloviznas ocasionales y dispersas. Temperaturas con pocos cambios en costas y descensos ligeros en el resto, localmente moderados en cumbres. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la vertiente este y extremo oeste, predominando las brisas en costas del suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 14 17
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