Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeComisión covidCoches abandonados en Santa CruzVisita del papa a TenerifeActos por el Día de CanariasPAU 2026Agenda de ocio
instagramlinkedin

La Aemet anuncia lluvia débil, temperaturas en ascenso y vientos muy fuertes en Tenerife este sábado

En el norte, se esperan cielos nubosos por debajo de los 1.100 metros

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La previsión del tiempo para este sábado en Tenerife indica que habrá cielos nubosos, sobre todo en el norte, por debajo de los 1100-1200 metros, y podrán ir acompañados de alguna llovizna débil y ocasional en medianías, principalmente en el nordeste.

Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) añade que en el resto de zonas de la isla estará poco nuboso con intervalos en la vertiente oeste durante las horas nocturnas.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en zonas altas. En concreto, los termómetros oscilarán entre los 19 y 24 grados.

Archivo - Cielos nubosos. Imagen de archivo

Cielos nubosos. Imagen de archivo / EUROPA PRESS - Archivo

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste y en medianías de la vertiente sur de Anaga, donde son probables rachas localmente muy fuertes, especialmente por la tarde. Brisas en costas del oeste.

Previsión general

En cuanto a la previsión para el conjunto del archipiélago, la Aemet prevé que en el norte de las islas montañosas, por debajo de los 1000-1200 metros, haya cielos nubosos que pueden ir acompañados de alguna llovizna de carácter débil en medianías.

En el resto de zonas, poco nuboso. En las islas más orientales, nuboso en la mitad norte y litoral oeste que tiende durante el día a poco nuboso.

Noticias relacionadas y más

Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde son probables rachas localmente muy fuertes. Brisas en costas del suroeste de las islas de mayor relieve.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ayuntamiento de Santa Cruz ordena el cese inmediato de actividades en el Real Casino de Tenerife al carecer de permiso
  2. Por qué la bandera de Canarias es blanca, azul y amarilla y cuál es el origen de sus colores
  3. La Aemet avisa: saca el paraguas porque vuelven las lluvias a Tenerife
  4. El Real Casino de Tenerife desafía al Ayuntamiento de Santa Cruz y mantiene las actividades pese a la orden municipal de cese inmediato
  5. El Cristo de La Laguna se unirá a la Virgen de Candelaria en el puerto de Santa Cruz para la visita del papa León XIV
  6. Arquitectos canarios diseñan los cuatro escenarios para la visita del Papa León XIV en Canarias
  7. El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
  8. Desalojan el edificio de Educación y Patrimonio en Santa Cruz de Tenerife por una plaga de bichos

La Aemet anuncia lluvia débil, temperaturas en ascenso y vientos muy fuertes en Tenerife este sábado

La Aemet anuncia lluvia débil, temperaturas en ascenso y vientos muy fuertes en Tenerife este sábado

29 de mayo... día de Reyes para los dos mil voluntarios del papa en Tenerife que reciben su equipación

La Diputación del Común pide una auditoría externa sobre las urgencias del HUC

La Diputación del Común pide una auditoría externa sobre las urgencias del HUC

La casa del corsario Amaro Pargo revive en un recorrido virtual por los BIC de Machado

La casa del corsario Amaro Pargo revive en un recorrido virtual por los BIC de Machado

Dónde celebrar el Día de Canarias en Tenerife: 150 actos con música, comida típica y juegos tradicionales

Dónde celebrar el Día de Canarias en Tenerife: 150 actos con música, comida típica y juegos tradicionales

El miedo a una erupción del Teide: un corto reflexiona sobre la percepción del riesgo volcánico entre la población de Tenerife

El miedo a una erupción del Teide: un corto reflexiona sobre la percepción del riesgo volcánico entre la población de Tenerife

¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

La etiqueta que pocos conductores tinerfeños reconocen: solo deben llevarla determinados vehículos y tiene un significado muy concreto

La etiqueta que pocos conductores tinerfeños reconocen: solo deben llevarla determinados vehículos y tiene un significado muy concreto
Tracking Pixel Contents