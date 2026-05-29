La Aemet anuncia lluvia débil, temperaturas en ascenso y vientos muy fuertes en Tenerife este sábado

La previsión del tiempo para este sábado en Tenerife indica que habrá cielos nubosos, sobre todo en el norte, por debajo de los 1100-1200 metros, y podrán ir acompañados de alguna llovizna débil y ocasional en medianías, principalmente en el nordeste.

Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) añade que en el resto de zonas de la isla estará poco nuboso con intervalos en la vertiente oeste durante las horas nocturnas.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en zonas altas. En concreto, los termómetros oscilarán entre los 19 y 24 grados.

Cielos nubosos. Imagen de archivo / EUROPA PRESS - Archivo

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste y en medianías de la vertiente sur de Anaga, donde son probables rachas localmente muy fuertes, especialmente por la tarde. Brisas en costas del oeste.

Previsión general

En cuanto a la previsión para el conjunto del archipiélago, la Aemet prevé que en el norte de las islas montañosas, por debajo de los 1000-1200 metros, haya cielos nubosos que pueden ir acompañados de alguna llovizna de carácter débil en medianías.

En el resto de zonas, poco nuboso. En las islas más orientales, nuboso en la mitad norte y litoral oeste que tiende durante el día a poco nuboso.

Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde son probables rachas localmente muy fuertes. Brisas en costas del suroeste de las islas de mayor relieve.