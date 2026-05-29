150 actos para celebrar Canarias

Las calles de Tenerife se llenan desde hoy y principalmente mañana de trajes típicos, juegos autóctonos, gofio amasado, buen vino de la tierra e isas y folías para celebrar la canariedad. Los municipios de la Isla ya tienen todo preparado para albergar alrededor de 150 actos por el Día de Canarias. De Santa Cruz a Guía de Isora, pasando por Los Realejos y Tegueste, será una fecha para exhibir todo lo que enraiza a los isleños. Habrá degustaciones gastronómicas, bailes de magos, conciertos folclóricos y hasta talleres de envite, incluidas presentaciones de libros sobre temas autóctonos y ferias de artesanía. Estos son los principales actos que tendrán lugar en Tenerife.

Santa Cruz

La capital celebra hoy la Feria del Vino para disfrutar ‘A modo canario’, lema de la iniciativa que se celebrará en la calle La Noria entre las 18:00 y las 23:00 horas. Esta noche la plaza de La Candelaria acogerá el tradicional concierto de Los Cantadores, con Elvis Sanfiel al frente. En paralelo, la plaza de España abre este mediodía una muestra dedicada a la gastronomía y la artesanía canaria.

Mañana, despliegue de una treintena de actividades. La Feria del Vino continuará en la calle La Noria, mientras agrupaciones folclóricas como Itamar, Monte Nevado y Bienmesabe amenizarán la jornada y se incluye exhibiciones del Juego del Palo canario. La plaza de La Concepción será escenario del tradicional Torneo de Dominó y en Campo de Castro se desarrollará una exposición de animales y la muestra de deportes tradicionales. En la plaza de España se instalará el terrero que acogerá la luchada institucional, además de espacios dedicados a la bola canaria, el salto del pastor, garrote y juego del palo.

La gastronomía tendrá protagonismo destacado. La Alameda del Duque de Santa Elena albergará el Concurso de Comidas Típicas, considerado el certamen gastronómico más veterano de España. El Mercado Nuestra Señora de frica celebrará su tradicional Sardinada, como desde hace dos décadas, entre las 11:00 y las 13:00 horas, con el folclore isleño como banda sonora. Durante toda la jornada habrá actuaciones folclóricas, actividades infantiles en la plaza de Correos y pasacalles por calles del centro de la ciudad.

La plaza de La Candelaria reunirá los actos centrales de la celebración a partir de las 17:00 horas, con actuaciones musicales y humorísticas, además de la entrega de los Premios Santa Cruz-Día de Canarias, menciones que han recaído en Besay Pérez, Tajaraste, Soul Sanet, la asociación Guachipanducy infantil –que tan pronto hace Carnaval con la cantera y la murga adulta Guachinquietas, como fue referentes del concurso de comidas típicas– y Paco Tacoronte, otro soportal del concurso gastronómico. Fin de la jornada con el concierto de José Vélez, tras una década con Los Sabandeños de protagonistas. Y fuegos artificiales de bajo impacto sonoro.

La Laguna

El casco histórico, Pueblo Hinojosa, San Roque, San Miguel de Chimisay, Los Baldíos, Barrio Nuevo, La Verdellada, Garimba (Guamasa), Bajamar, Tejina y el barrio de La Candelaria son los espacios para la actividad de la fiesta. Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas, habrá una programación especial en la plaza del Adelantado, donde concurrirán exhibiciones de juego del palo y lucha canaria, degustación de productos canarios, talleres de tambores, juegos infantiles tradicionales y conciertos de la Agrupación Unión y Amistad, San Borondón y Mestisay. El resto de las actividades previstas se comunicarán en las redes sociales del Área de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna y en los canales oficiales de las asociaciones de fiestas correspondientes. Los conciertos y actuaciones se prolongarán, en algunos casos, durante la tarde y la noche del sábado.

XLII Muestra de Folklore Musical Canario. / Ayuntamiento de El Rosario.

El Rosario

El municipio rosariero celebró el tradicional concierto especial de la ACM Princesa Yaiza y acogió la XLII Muestra de Folklore Musical Canario. Esta tarde tendrá lugar el espectáculo de humor costumbrista de Maestro Florido.

El Mercadillo del Agricultor y Artesano de Tegueste será escenario de varias actividades. / Mercadillo de Tegueste.

Tegueste

El Mercadillo del Agricultor y Artesano de Tegueste será escenario de varias actividades durante el Día de Canarias. De 11:00 a 13:00 horas se impartirá un taller de envite a cargo de Tomás Rodríguez, mientras que de 13:00 a 14:00 horas tendrá lugar una degustación de potaje de berros elaborado por la chef Diana Marcelino. Además, se sortearán dos lotes de productos locales a través de la aplicación Talega. La programación continuará a las 18:00 horas en la Casa Prebendado Pacheco con la presentación del libro ‘El susurro de Tindaya’, de Clara Rufino. Ya por la noche, a las 20:00 horas, la plaza de San Marcos acogerá un concierto de la Agrupación Musical San Marcos Evangelista.

Buenavista del Norte celebra el Día de Canarias con actividades culturales y deportivas / Ayuntamiento de Buenavista del Norte.

Buenavista del Norte

El entorno de la plaza de Los Remedios acogerá la feria de productos artesanales, la exhibición del salto del pastor y campeonatos de bicho y envite. Ya por la tarde, será el turno del folclore con la asociación de mayores Ingenio. Será mañana.L

Los Silos

La Agrupación Musical Nueva Unión celebra el concierto extraordinario el Día de Canarias a las 12:30 horas en la plaza de La Luz. A las 21:30 horas, será el turno del baile de magos en la trasera del antiguo convento de San Sebastián.

Garachico

La Villa y Puerto celebra el XXIX Maratón de Envite con 36 equipos. Por otro lado, FICMEC (Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias) desarrolla el ciclo ‘Ecoislas’, con la proyección de cine hecho por canarios o sobre el Archipiélago, en el antiguo convento de San Francisco.

Icod de los Vinos

El escenario del parque del Drago acogerá gastronomía, exposiciones, parrandas y dinamización para mayores. Las actividades comenzarán mañana a las 12:00 y finalizarán a las 21:00 .

Los Realejos

En medio de las fiestas de San Isidro y Santa María de la Cabeza, el municipio despliega este sábado la feria ganadera desde las 10:00 horas, en la finca El Llano. La música también estará presente con el LI Festival de las Islas en la plaza Viera y Clavijo a las 21:00 horas, con una agrupación folclórica por cada una de las islas del Archipiélago.

El municipio será el escenario de Trail La Guancha / Ayuntamiento de La Guancha.

La Guancha

El municipio será el escenario de Trail La Guancha, cita en la que 600 corredores recorrerán los senderos del municipio, mañana. Hoy, 'Canarias, en palabras mayores' ofrece la obra de teatro 'El flechazo' en el centro municipal de formación a las 19:00 horas.

San Juan de la Rambla

La Vera será el epicentro con el ‘Certamen de folías de Canarias’ a las 18:00 horas. El Día de Canarias es el del concierto la federación de bandas de Tenerife y tres agrupaciones musicales a las 12:00 horas en la plaza de San José.

La Orotava.

El concierto de las bandas de la Isla también llega a la Villa, con otras dos agrupaciones musicales. Será a las 12:00 horas en la casa de la cultura San Agustín.

Santa Úrsula

La feria de artesanía comienza a las 10:00 horas en la plaza de Santa Úrsula. Contará con la participación de grupos folclóricos y el cierre estará cargo de Troveros de Asieta, a las 20:00.

‘Étnico’, de Benito Cabrera y José Manuel Ramos / Ayuntamiento de La Matanza

La Matanza

Hoy es la celebración de la fiesta de Canarias con el concierto ‘Étnico’, de Benito Cabrera y José Manuel Ramos, en el auditorio municipal a las 20:30.

‘Palante y punto'. / Ayuntamiento de El Sauzal.

El Sauzal

‘Palante y punto' es el espectáculo programado para disfrutar mañana del humor de Darío López y el verseador Yeray Rodríguez, a las 20:00 horas en el teatro de El Sauzal. Otra opción es la Fiesta Canaria, en la plaza de El Calvario, a las 20:30 horas.

Tacoronte

El mercadillo del agricultor albergará mañana una gran fiesta en la que se entregará un kit de romería a los clientes. Será a las diez de la mañana. El III encuentro de danzas tradicionales de Tenerife es otra de las propuestas para mañana. En ese marco, nueve grupos se darán cita en la plaza de Santa Catalina, a partir de las 17:00 horas. puerto de la cruz. El festival folclórico Mayo Canario es la propuesta musical en la plaza portuense del Charco. Será a las 19:00 horas. Previamente, hoy también habrá actividades en el mercado municipal en el marco de su 40 aniversario. La programación incluye exposiciones de carros de madera y trajes típicos, así como una luchada a cargo del Club Deportivo de Lucha Adelfas.

Candelaria

La Zona Joven acoge (17:00) el taller ‘Más canario que el gofio, mi niño/mi niña’ para jóvenes de 12 a 35 años. Y por la noche (21.30), el parking frente al Ayuntamiento y la plaza de los Pescadores se convierten en el escenario del baile de magos . Mañana, la ruta guiada ‘Boca del Valle’ y la degustación de tapas canarias tradicionales en el Mercado de la Producción Local, a las 9.30 horas, completan el programa.

Arafo

La Noche Canaria de Arafo se celebra hoy. Se trata de una velada folclórica y gastronómica.

Güímar celebra la Fiesta del Gofio. / Ayuntamiento de Güímar

Güímar

Hoy, la Fiesta del Gofio comienza a las 17:00 horas y se prolonga hasta las 21:00 con talleres de chácara y tambor, cantos de molienda, exhibición de instrumentos, degustación de gofio y concierto de Verseadores y Amigos del Arte. Todo en la plaza de San Pedro.

Fasnia

Esta mañana la plaza Francisco Delgado y Díaz Flores será escenario de actividades por los alumnos del colegio con motivo del Día de Canarias.

Arico

Tradición, deporte y cultura se dan la mano en Arico. El acto central será mañana, con una exhibición de lucha canaria en la plaza de La Punta de Abona (12:00). Mientras, Cultura desarrolla actividad vinculada a la fiesta en Icor, La Jaca y El Río.

Granadilla de Abona

Charco del Pino, Los Abrigos y San Isidro, son los puntos donde mañana, de 10.00 a 18.00 horas, habrá talleres, comida popular, juegos tradicionales, muestra de artesanía y manualidades y música canaria.

Cortometraje Saberes que sanan: parteras, santiguadoras y medicina popular en Vilaflor. / Ayuntamiento de Vilaflor.

Vilaflor

Mañana será una jornada especial dedicada a la memoria colectiva y a las mujeres que sostuvieron el cuidado y la sabiduría popular del municipio, con una exposición y la proyección del cortometraje documental ‘Saberes que sanan: parteras, santiguadoras y medicina popular en Vilaflor», a las 18:00 horas en el Casino.

Arona

A las ocho y media de la noche, hoy se cierra el programa aronero con un baile de magos (20:30) en la plaza del Pescador.

Adeje

A la misma hora, pero en la plaza de España adejera, habrá otro baile de magos. La mayoría de los grupos serán del municipio.guía de isora. En la plaza del llano hoy (21:00) actúan el Trío Bolero y Araza. Mañana, la feria de artesanía (10:00), la clausura de la Escuela Municipal de Ocio y Tiempo Libre (11:00) y la actuación de Parranderos de Tágara.

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Santiago del Teide

La Banda Municipal y la Parranda Chasnera amenizarán esta noche (20:00) la plaza Norberto García de La Vigilia en Puerto de Santiago. Mañana habrá mercadillo y música en el mismo lugar y un concierto en la plaza Santa Ana, de Tamaimo.