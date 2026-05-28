Refuerzo aéreo por la visita del papa León XIV a Tenerife: Vueling oferta más de 48.000 plazas a la isla

La compañía Vueling ha informado este jueves de que oferta 86.120 plazas aéreas para volar a Tenerife y Gran Canaria con motivo de la visita del papa León XIV a ambas islas, donde estará el 11 y 12 de junio.

La aerolínea precisa que entre el 8 y el 14 de junio comercializará a los dos aeropuertos de Tenerife 48.840 plazas aéreas desde Málaga, Alicante, Barcelona, Bilbao, París-Orly, A Coruña, Santiago de Compostela, Sevilla y Valencia.

Mientras, la compañía programará 37.280 asientos a Gran Canaria desde Málaga, Alicante, Barcelona, Bilbao, París-Orly, Santiago de Compostela, Sevilla y Valencia.

Refuerzo también en Iberia Express

Iberia Express también ha ampliado su operativa con ambas islas por el viaje del papa, con un total de ocho vuelos y 1.500 plazas adicionales.