Refuerzo aéreo por la visita del papa León XIV a Tenerife: Vueling oferta más de 48.000 plazas a la isla
También habrá más vuelos a Gran Canaria, con un total de 86.120 plazas aéreas a ambas islas los días 11 y 12 de junio
La compañía Vueling ha informado este jueves de que oferta 86.120 plazas aéreas para volar a Tenerife y Gran Canaria con motivo de la visita del papa León XIV a ambas islas, donde estará el 11 y 12 de junio.
La aerolínea precisa que entre el 8 y el 14 de junio comercializará a los dos aeropuertos de Tenerife 48.840 plazas aéreas desde Málaga, Alicante, Barcelona, Bilbao, París-Orly, A Coruña, Santiago de Compostela, Sevilla y Valencia.
Mientras, la compañía programará 37.280 asientos a Gran Canaria desde Málaga, Alicante, Barcelona, Bilbao, París-Orly, Santiago de Compostela, Sevilla y Valencia.
Refuerzo también en Iberia Express
Iberia Express también ha ampliado su operativa con ambas islas por el viaje del papa, con un total de ocho vuelos y 1.500 plazas adicionales.
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