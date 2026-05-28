El PP lleva al Debate del Estado de la Isla diez medidas centradas en seguridad, vivienda, economía y servicios públicos

El Partido Popular en el Cabildo de Tenerife registra diez propuestas de resolución para el Debate del Estado de la Isla que tendrá lugar en la sesión plenaria de mañana 29 de mayo. Un conjunto de medidas orientadas a reforzar los servicios públicos, dinamizar la economía insular, promover viviendas públicas o mejorar la seguridad de la Isla.

El vicepresidente insular, y presidente del PP en Tenerife, Lope Afonso, asegura que las propuestas populares son “decisiones valientes, reales y útiles frente a los problemas que presentan los tinerfeños cada día”. “Tenerife aborda muchos retos para dar respuesta a la emergencia habitacional, fortalecer la seguridad o facilitar oportunidades a los jóvenes de la isla y esto solo se consigue con medidas sólidas y un gobierno comprometido”, comenta Afonso.

Ante la crisis habitacional, los populares en el Cabildo proponen instar al Parlamento autonómico a modificar la Ley del Suelo de Canarias para “permitir la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) mediante proyectos de interés insular o autonómico, agilizando así la respuesta a la falta de vivienda asequible”.

En este sentido, para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes, el PP impulsa la realización de un estudio para que el Cabildo insular, en colaboración con las entidades financieras, pueda actuar como avalista en el alquiler, reduciendo así las barreras de entrada al mercado y generando confianza entre los propietarios.

“Estas medidas son un impulso claro para intentar paliar uno de los retos, y problemas, que afronta la Isla y que afecta, en gran medida, a los jóvenes de entre 18 y 35 años”, añade Afonso.

En el ámbito sanitario, el grupo popular insular apuesta por un programa de salud que estimule el ejercicio físico orientado a la recuperación y autonomía de personas con enfermedades crónicas, minoritarias y emergentes.

En el sector social, el PP plantea el reconocimiento oficial a las protectoras de animales por “su papel esencial en la protección y bienestar animal, así como el refuerzo de las ayudas públicas para garantizar la continuidad de su labor”.

Asimismo, los populares buscan instar al Ministerio de Igualdad a transferir directamente a los Cabildos insulares los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Con ello, se garantizaría una respuesta coherente, sostenida y libre de interrupciones burocráticas en la atención a las víctimas.

En lo económico, el PP quiere impulsar la ampliación de la Zona Franca de Tenerife al entorno del puerto de Granadilla, con el objetivo de atraer inversión, generar empleo y consolidar a Tenerife como un enclave logístico estratégico en el Atlántico.

Además, y en materia fiscal, el grupo popular reclama al Gobierno de España la deflactación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), así como la actualización de mínimos y deducciones, con el fin de aliviar la pérdida de poder adquisitivo de los tinerfeños ante la inflación.

En paralelo, el PP sugiere consolidar la red de agromercados de Tenerife “como herramienta clave para fortalecer el sector primario, mejorar la renta de los productores y fomentar el consumo de producto local”.

En cuanto a cultura se refiere, se propone la creación de una Red Artística Insular que permita preservar, dinamizar y dar visibilidad al folclore, las tradiciones y el patrimonio cultural de la Isla.

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Por último, y relacionado con la seguridad, el PP propone reconocer institucionalmente la labor de los servicios de emergencia y reclamar al Estado la declaración de profesión de riesgo para la Policía Nacional y la Guardia Civil “para hacer justicia a su nivel de exposición y mejorar sus condiciones”.