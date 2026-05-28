La oposición de Tacoronte exige el rescate inmediato del mercado municipal ante sus deficiencias

Sí se Puede (SSP) urge el rescate del mercado municipal de Tacoronte, "de inmediato". Esta formación política en la oposición afirma que el recinto "permanece en el olvido. Reivindicamos una actuación urgente y una mayor adecuación de este espacio, ya que se trata de una zona con un enorme potencial para impulsar el comercio del municipio".

Por su parte, el Gobierno local (PSOE, PP y CC) no entiende la demanda de SSP, que formó parte del gobierno local durante el mandato anterior y no realizó mejoras, apunta. Aunque la alcaldesa, Sandra Izquierdo (PSOE), y el concejal delegado, Tarsis Morales (PSOE), declinan pronunciarse al respecto, resaltan que el tripartito actual "está trabajando en el incremento de los recursos, los servicios, la imagen y, especialmente, en el proyecto de embellecimiento, limpieza y mejora funcional de la instalación comercial". SSP formó gobierno con el PSOE y Nueva Canarias (NC) entre 2019 y 2023, con dos concejalas.

Una situación alarmante

El concejal ecosocialista José Almenara calificó la situación del mercado municipal tacorontero de "alarmante", tras constatar "las numerosas deficiencias que presenta el recinto". En esa línea enumera: "La plaza y su terraza permanecen cerradas con candado, las escaleras mecánicas están completamente inutilizadas y los baños presentan un notable deterioro". Apunta que el abandono es visible, ya que en las zonas comunes se acumulan neveras averiadas y desperfectos sin reparar. Define a la infraestructura comercial como "un motor económico y un punto de encuentro vecinal basado en el producto de cercanía".

Sí se Puede habla de que la "gestión deficiente" del grupo de gobierno actual es la principal causa por la que "la gran mayoría de los puestos comerciales hayan tenido que echar el cierre en los últimos tiempos". Almenara piensa que "esta dejadez no solo daña la imagen de Tacoronte, sino que supone un duro revés para la economía de los pequeños productores y comerciantes de la zona".

Por este motivo, SSP instará al Ayuntamiento de Tacoronte a la ejecución de un plan de choque integral que resuelva "los problemas de mantenimiento, repare las infraestructuras averiadas y ponga en marcha una estrategia real de dinamización comercial que incentive la apertura de nuevos puestos", anuncian. "Este lugar -refiriéndose al mercado- podría ser un espacio que genere puestos de trabajo con una mejor gestión y promoción de la producción local, que en estos momentos está en una preocupante situación de olvido, que pone en peligro a esta superficie comercial", apostilla Almenara.