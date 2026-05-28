La enorme similitud visual entre la bandera de Tenerife y la de Escocia constituye uno de los misterios y curiosidades históricas más llamativos del archipiélago canario. A simple vista, ambas enseñas son prácticamente calcomanías: comparten el mismo fondo azul oscuro y la misma cruz blanca en forma de aspa. Esta coincidencia visual es tan exacta que llegó a captar la atención de Hugh Elliott, embajador del Reino Unido en España hasta el año 2024, durante una visita oficial al Cabildo Insular de Tenerife. Sin embargo, a pesar de compartir un emblema idéntico, la historia detrás de cada una responde a contextos culturales radicalmente opuestos.

Mientras que el origen de la bandera escocesa está ligado a la fe cristiana, las leyendas de batallas medievales y a su patrón nacional, la bandera de Tenerife debe su existencia a la pura burocracia marítima del siglo XIX.

Un diseño asignado por azar para el tráfico marítimo

La explicación de por qué Tenerife adoptó este diseño no tiene ninguna relación con la historia del pueblo escocés o con motivos religiosos, sino con las necesidades comerciales y navales de la España del siglo XIX.

La Real Orden de 1845: el origen de la bandera tinerfeña se remonta a una normativa estatal del 30 de julio de 1845. Esta ley asignó diferentes contraseñas visuales a las distintas provincias marítimas de España.

el origen de la bandera tinerfeña se remonta a una normativa estatal del 30 de julio de 1845. Esta ley asignó diferentes contraseñas visuales a las distintas provincias marítimas de España. Identificación en alta mar: el objetivo de estos códigos de señales era que los buques mercantes de cada provincia pudieran identificarse entre sí en el mar y a la vista de los puertos. Los barcos debían largar esta bandera en su tope mayor al mismo tiempo que la bandera nacional ondeaba en el pico.

el objetivo de estos códigos de señales era que los buques mercantes de cada provincia pudieran identificarse entre sí en el mar y a la vista de los puertos. Los barcos debían largar esta bandera en su tope mayor al mismo tiempo que la bandera nacional ondeaba en el pico. Azar naval: a la provincia marítima de Canarias (con base en Tenerife) le fue asignada por casualidad la combinación de aspa blanca y fondo azul.

a la provincia marítima de Canarias (con base en Tenerife) le fue asignada por casualidad la combinación de aspa blanca y fondo azul. Adopción oficial: más de un siglo después de su uso en el mar, el Cabildo de Tenerife institucionalizó esta contraseña naval de manera oficial como la bandera representativa de la isla en el año 1989.

Una leyenda de fe y martirio

Al otro lado del Atlántico, la bandera de Escocia, conocida tradicionalmente como la Saltire, cuenta con un trasfondo místico y milenario que comenzó en el siglo IX.

Noticias relacionadas