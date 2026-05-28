La hamburguesería de Tenerife donde las burgers tienen los nombres más rockeros y sabor artesanal
El local utiliza pan brioche de papa artesanal y una mezcla de carne madurada de Black Angus y vaca vieja para sus creaciones
El 28 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hamburguesa, y Tenerife cuenta con una parada obligatoria para los amantes de la burgers artesanales. Se trata de Ghio´s Burger Crafters, una hamburguesería en la capital donde la carta se centra en hamburguesas, cerveza y rock and roll.
El local cuenta con una serie de hamburguesas con nombres inspirados en grandes bandas de rock y artistas. Entre ellas se encuentran propuestas como Iron Maiden, The Doors, The Rolling, AC/DC, Oasis Burger, Pearl Jam o Metallica.
Hamburguesas con personalidad
Uno de los aspectos más destacados de Ghio’s Burger Crafters es que elaboran a diario su propio pan brioche de papa, recién horneado en cocina y sin conservantes. Además, utilizan un blend de carne madurada de Black Angus y vaca vieja, una combinación pensada para aportar sabor y jugosidad en cada bocado.
Su carta combina hamburguesas clásicas con propuestas más creativas, como la Red Hot Chili Peppers 2.0, por ejemplo, lleva pan de papa artesanal, blend de Black Angus y vaca vieja, queso gouda fundido, crema de queso camembert, pepperoni, bacon crujiente, cebolla caramelizada y mayonesa de chimichurri.
También destaca The Doors, con la que participaron en La Mejor Hamburguesa de España 2026, o la Oasis Burger, que obtuvo el tercer premio en el Burger Fest Gran Canaria 2024.
Entrantes, postres y cervezas
Además de hamburguesas, el local ofrece entrantes como mac&cheese con pulled pork, tequeños, alitas y bolitas de pulled pork y queso cheddar (rock and balls). También cuentan con opciones vegetarianas, ensaladas y menú infantil.
La parte para los amantes del dulce incluye postres caseros como pie de limón, crumble de manzanas, brownie con helado de vainilla o pistacho y cheesecake de lotus o pistacho, ambas elaboradas con quesos artesanales de las Islas Canarias.
La experiencia se completa con una amplia selección de cervezas artesanales, ofreciendo opciones locales, nacionales y belgas. Además de grifos en rotación y más de cien referencias en botella.
Horario y ubicación
Ghio´s Burger Crafters se encuentra en la calle Emilio Calzadilla, 4, en Santa Cruz de Tenerife. Cuenta con 4,8 estrellas en Google, una valoración que demuestra la calidad que ofrecen en cada bocado.
Abre de lunes a jueves de 13:00 a 23:30 horas, incluyendo los domingos en este horario. En cambio, viernes y sábado amplía su servicio hasta las 00:30 horas.
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