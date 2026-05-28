Analizan medidas para combatir especies vegetales invasoras, más de 900 solo en Tenerife

Un panel internacional de expertos ha analizado en unas jornadas organizadas por el Cabildo de Tenerife medidas eficaces para controlar la expansión de especies vegetales exóticas invasoras en Canarias, ya que solo Tenerife hay constancia de la presencia de más de 900.

Durante dos días, expertos y especialistas se han reunido en el Espacio Mutua Tinerfeña de La Laguna bajo el lema '#BlindaElParaíso' para tratar de unificar estrategias en la lucha contra la flora exótica invasora en el archipiélago, informa el Cabildo de Tenerife en un comunicado.

En este marco, representantes de la corporación insular han detallado la inversión superior a los 2 millones de euros para el desarrollo de medidas de control de invasoras en 30 espacios naturales de la isla. Una estrategia que incluye la creación de un visor cartográfico interactivo denominado 'Tenerife Biodiversa' para el seguimiento en tiempo real de los trabajos de erradicación.

Los ponentes han coincidido en la necesidad de tomar medidas para la prevención y detención temprana de la flora foránea con el objetivo de establecer distintos protocolos para identificar nuevas invasiones antes de que su erradicación sea inviable. Han centrado sus exposiciones en la restauración ecológica de los espacios invadidos y han propuesto medidas de control basadas en casos reales de recuperación de espacios degradados para replicar las mejores prácticas en el territorio insular.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez, admitió que, "probablemente, uno de los mayores problemas que tenemos en nuestros espacios y en el medio natural son las especies invasoras".

Entre los ponentes de estas jornadas figuran Rui Botelho (Sociedad Portuguesa para o Estudo das Aves, Azores); Eduardo Lafuente (jefe del Servicio de Estudios Ambientales-Confederación Hidrográfica del Segura); Juan Alejo (Fundación de Conservación JOCOTOCO. Galápagos-Ecuador e Isla de Coco-Costa Rica); y José María Fernández-Palacios (Catedrático de Ecología de la Universidad de La Laguna).

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También intervinieron Erola Fenollosa (Universidad de Oxford, experta en ciencia de datos en 'iEcology'); Manuel Marrero (biólogo investigador, responsable de conservación y botánica del Parque Nacional del Teide); o Pelayo Álvarez (National Audubon Society. California).