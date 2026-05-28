Alejandra Corbera: «Canarias, un territorio estratégico para la industria y el empleo de JTI»

Hablar de Canarias es hablar de identidad, esfuerzo colectivo y capacidad para construir futuro desde un territorio singular. En una semana especialmente simbólica para las Islas, JTI pone en valor su compromiso con el tejido industrial canario, con las personas y con una forma de hacer empresa profundamente ligada al territorio.

Así lo explica Alejandra Corbera, Lead de Asuntos Regulatorios y Fiscales en JTI para España, Portugal, Andorra y Gibraltar, al analizar la presencia histórica de la compañía en las islas y su apuesta sostenida por una industria con raíces locales y visión a largo plazo.

¿Qué representa Canarias para JTI?

Canarias es una parte esencial de nuestra trayectoria en España. Nuestra fábrica en Tenerife forma parte del tejido industrial de las Islas desde hace décadas y sigue siendo un motor de empleo estable y de calidad. Para JTI, estar en Canarias significa compromiso, cercanía y una vocación clara de permanencia.

¿Cómo logra JTI combinar su presencia global con un arraigo real en Canarias?

Se materializa, en primer lugar, a través de la inversión continua en la mejora de nuestra fábrica, que refleja un compromiso claro y sostenido con el territorio. Pero, sobre todo, se construye desde las personas. Nuestros equipos en Canarias están formados mayoritariamente por talento local y apostamos decididamente por su desarrollo, formación y crecimiento dentro de la compañía. Creemos en el talento canario como base de proyectos industriales sólidos y como palanca de competitividad

Canarias cuenta con un marco económico singular. ¿Qué importancia tiene para la industria?

El sector industrial tabaquero constituye un claro caso de éxito del óptimo funcionamiento de nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF), así como de su capacidad para atraer inversiones relevantes. Todo ello se sustenta, además, en el firme compromiso institucional con el sector y en un marco de estabilidad jurídica y tributaria plenamente consolidado.

El crecimiento sostenido del sector en los últimos años, que ha situado al tabaco, desde 2013, como el principal producto de exportación de las islas, está estrechamente vinculado a los beneficios derivados del REF, así como al actual sistema fiscal del Impuesto sobre las Labores del Tabaco (ILT), en vigor desde 2015.

En este contexto, el AIEM se configura como un instrumento clave para compensar los sobrecostes logísticos y energéticos que afronta la industria canaria frente a los fabricantes continentales. Asimismo, los incentivos al transporte y al comercio exterior, junto con un marco fiscal competitivo, permiten a nuestro tejido industrial competir en mercados internacionales, sostener la actividad productiva, atraer inversión y generar empleo de calidad.

En consecuencia, ambos mecanismos deben mantenerse actualizados y plenamente operativos. De lo contrario, resultaría difícil sostener la competitividad de la actividad productiva tabaquera en Canarias.

JTI cuenta en Tenerife con el mayor centro de producción de cigarrillos en España y uno de los más relevantes a nivel europeo. ¿Qué papel juegan los instrumentos de apoyo a la producción local?

Para una compañía con una presencia industrial tan relevante en Tenerife, disponer de un marco económico estable es determinante. En los últimos diez años, JTI ha invertido más de 100 millones en su fábrica de Tenerife, con otros 20 millones ya comprometidos para los próximos dos años. Esta apuesta se ha traducido en crecimiento productivo y en la creación de empleo de calidad, con más de 100 nuevos puestos de trabajo directos desde 2023.

El impacto positivo va más allá de la fábrica, sosteniendo empleo indirecto en la cadena de valor local y contribuyendo a reforzar el tejido productivo e industrial de Canarias. Todo ello consolida a la industria como un elemento clave para el empleo estable y el desarrollo económico de las Islas.

JTI ha sido reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en España. ¿Qué significa ese reconocimiento?

Es un orgullo enorme, especialmente porque nace del compromiso con las personas. Contar con la certificación Top Employer y ser reconocidos como la mejor empresa para trabajar en España según Forbes refleja nuestra apuesta por el bienestar, la conciliación, la diversidad y el desarrollo profesional. Y ese reconocimiento tiene un significado especial cuando se traduce en equipos comprometidos aquí, en Canarias.

¿Cómo ve el futuro de la industria en las Islas?

La industria es clave para una Canarias más diversificada, resiliente y con empleo de calidad. Existen retos evidentes, pero también grandes oportunidades ligadas a la innovación, la sostenibilidad y el talento local. Mantener un tejido industrial fuerte es fundamental para afrontar el futuro con garantías.

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¿Qué mensaje le gustaría trasladar a la sociedad canaria en una semana tan señalada?

Canarias se lleva en el corazón y el compromiso con las islas se demuestra a través de la creación de propuestas de valor a largo plazo. Desde JTI, continuaremos apostando firmemente por este territorio, por su gente y por su tejido industrial. Creemos en una Canarias con una economía diversificada, generadora de empleo de calidad y con empresas que, aunque tengan vocación global, mantengan su arraigo real en las Islas, tal y como forma parte del ADN de JTI.