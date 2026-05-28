La Aemet avisa: saca el paraguas porque vuelven las lluvias a Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un nuevo cambio en el tiempo en Tenerife, donde habrá algunas zonas en las que los vecinos tendrán que volver a sacar los paraguas tras los días de calor que hemos pasado.

En concreto, se esperan cielos nubosos en el norte por debajo de los 900-1100 metros, con probables lloviznas ocasionales en medianías.

En el resto estará poco nuboso o despejado, con algún intervalo ocasional en la vertiente sur.

Las temperaturas tendrán pocos cambios o estarán en ligero descenso en el norte y oeste, aunque se prevé que las máximas puedan alcanzar los 24 grados.

En cuanto al viento, soplará moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la vertiente este, extremo oeste, así como en medianías de la vertiente sur del área metropolitana por la tarde, donde no se descartan rachas muy fuertes, y predominando las brisas en costas del oeste.

Previsión general

En cuanto al conjunto del archipiélago, la previsión indica que estará nuboso en el norte de las islas montañosas por debajo de los 900-1200 metros que probablemente irán acompañadas de lloviznas ocasionales en medianías, abriendo algunos claros durante las horas centrales.

En las islas más orientales, nuboso en la mitad norte y litoral oeste que tiende a poco nuboso o intervalos durante el día.

Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas, donde hay baja probabilidad de rachas muy fuertes, y predominando las brisas en costas del suroeste de las islas de mayor relieve.