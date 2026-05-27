El Real Club Náutico de Santa Cruz de Tenerife asume la adaptación a la normativa y se desmarca del Real Casino

El presidente del Real Club Náutico de Tenerife (RCNT), Andrés Orozco, asegura que la entidad está en contacto con el Ayuntamiento de Santa Cruz para adaptar los eventos de la sociedad privada a la legislación en vigor. Una cuestión que, a su juicio, "debe resolverse desde el diálogo y la adaptación a la normativa vigente".

Orozco defendió la necesidad de “sentarse a hablar” para avalar la continuidad de las actividades con las "condiciones de accesibilidad, seguridad y prevención" que actualmente exige la legislación y "con las garantías que el ciudadano requiere".

El 'Caso Casino'

La situación de las sociedades privadas en el municipio capitalino ha saltado a la actualidad después de que el Consistorio abriera un procedimiento a otra de estas entidades, el Real Casino de Tenerife, la agrupación recreativa más antigua de Canarias. El conflicto nace raíz de la aplicación autonómica de la Ley 7/2011 de actividades clasificadas y espectáculos públicos, el marco normativo que regula los eventos y usos comerciales con la misión proteger la seguridad, el aforo y el descanso vecinal.

Por su parte, el Real Club Náutico de Tenerife, con Andrés Orozco como presidente, se mantiene en contacto y colaboración con el Consistorio. Todo ello, con el objetivo de que la actividad continúe "en las mejores condiciones y garantías de seguridad requeridas".

La sociedad privada más transparente de Canarias

El RCNT, se trata, de igual forma, de una de las sociedades deportivas y recreativas más prestigiosas de Canarias, con casi 125 años de historia. Además, recientemente el Comisionado de Transparencia del Gobierno de Canarias los situó en su anual índice de transparencia como la entidad número uno del Archipiélago entre 797 empresas privadas analizadas.

Este informe analiza el grado de cumplimiento normativo, la publicidad activa y la calidad de la información que las organizaciones ponen a disposición de la ciudadanía. "Es un motivo de enorme orgullo para nosotros en momentos tan convulsos, y refleja el esfuerzo que hay detrás para actuar de la mejor manera posible", admite su ejecutivo principal.

La institución, que cuenta con más de 4.500 socios, ostenta entre sus más destacados el Premio Canarias de los Deportes (2012), la Copa Stadium —máximo galardón del deporte español—, la Medalla de Oro de Santa Cruz de Tenerife y la Medalla de Oro de la Isla de Tenerife.

Un club histórico de Tenerife

Además, posee el título de 'Real' desde 1906 tras recibir la concesión directa del rey Alfonso XIII, una distinción que otorga la Casa Real a clubes deportivos, academias o fundaciones que acreditan una trayectoria destacada y un fuerte arraigo social. El método más habitual para obtenerlo consiste en que la entidad ofrezca al monarca la Presidencia de Honor; si este la acepta, la institución adquiere el derecho legal a incorporar la palabra 'Real' a su nombre y a lucir la corona en su escudo.

Instalaciones del Real Club Náutico de Tenerife, situado en Santa Cruz. / E.D.

Andrés Orozco, incluso, destaca que el club marítimo sostiene intacta su vocación fundacional, basada en el fomento del deporte y con especial peso de la náutica, aunque hoy ampliado a disciplinas como la natación, el waterpolo, el baloncesto, el tenis o el squash, además de actividades sociales y culturales abiertas al público. “Cuidamos nuestros estatutos, su objeto social, y lo hemos mantenido como algo a lo que hay que respetar enormemente”, señaló el presidente, que reivindicó también el papel de la entidad en la vida pública de la capital.

En ese marco, y en plena controversia por la situación administrativa del Real Casino de Tenerife, el Náutico apuesta por la vía del acuerdo y la adaptación normativa, frente al pleito judicial que ha marcado el 'Caso Casino'.

La postura del Real Casino de Santa Cruz

Mientras, el Real Casino también mantiene conversaciones con el Gobierno municipal, pero defiende que no tiene la obligación de adaptarse a la ley al entender que su "carácter estrictamente privado" y sin ánimo de lucro le exime de cumplir con la normativa. El incidente salió a la luz el pasado 14 de mayo, cuando el Servicio de Disciplina Urbanística ordenó el cese inmediato de las actividades abiertas a los no socios y desarrolladas en sus instalaciones por carecer, según el Ayuntamiento, de las autorizaciones exigidas por la ley de espectáculos públicos.

El Ayuntamiento sostiene, a su vez, que determinados eventos organizados por la entidad —como fiestas, galas, conciertos o actividades de restauración y ocio— requieren de títulos habilitantes y medidas específicas de seguridad, accesibilidad, aforo o insonorización. El Casino, sin embargo, rechaza esa interpretación al defender que sus actos tienen carácter privado y no están abiertos a la pública concurrencia, motivo por el que considera que está exento de cumplir con dicha normativa.

La medida afecta a los actos que, según el Consistorio, precisan de licencia en espacios como restaurantes, bares, salas de eventos, gimnasio, ludoteca o zonas destinadas a conciertos, karaoke y celebraciones. Paralelamente, el Gobierno municipal mantiene abierto otro expediente sancionador por presuntos episodios de contaminación acústica denunciados por vecinos durante actos celebrados por el 185 aniversario de la institución el pasado año 2025, con una posible penalización de más de 25.000 euros.

Las sociedades privadas buscan la negociación

Ahora bien, la Gerencia de Urbanismo recibió el este lunes, 25 de mayo de 2026, la resolución de la jueza Cristina Escamilla, titular de la plaza número 3 de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife, que suspendía de forma provisional la orden dictada por la Gerencia de Urbanismo que decretaba el cese inmediato de las actividades abiertas al público que organiza el RCTF. La medida cautelarísima permite a la entidad mantener, por el momento, su agenda de actos mientras se resuelve el procedimiento tanto por la vía administrativa como judicial, y ante las posibles alegaciones frente a dicha decisión extraordinaria.

Asimismo, el Ayuntamiento subraya que el proceso de regularización no afecta únicamente a esta sociedad recreativa, sino también a otras entidades exclusivas de la capital, entre ellos el propio Real Club Náutico, el Club de Tenis y el Círculo de Amistad XII de Enero. En este escenario, el diálogo entre las partes se perfila como la vía para encauzar una situación que afecta a varias de las principales instituciones sociales de Santa Cruz.