Tenerife lanza el Cheque Guardería 2026/2027: hasta 800 euros para gastos de Educación Infantil

El Cabildo de Tenerife ha aprobado la cuarta edición del Cheque Guardería, una ayuda para familias con hijos pequeños escolarizados en centros infantiles durante el curso 2026/2027.

La convocatoria contará con una inversión inicial de 1,3 millones de euros, aunque podrá ampliarse hasta los 2 millones si aumenta la demanda. Cada familia podrá recibir hasta 800 euros para cubrir gastos básicos relacionados con la Educación Infantil.

¿Qué gastos cubre la ayuda?

El Cheque Guardería podrá utilizarse para pagar gastos como matrícula, custodia, higiene, alimentación y vestuario escolar. La ayuda mantiene la libertad de las familias para elegir el centro infantil al que quieren llevar a sus hijos.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, explicó que esta medida busca aliviar la economía de los hogares y facilitar la conciliación laboral y familiar. Dávila destacó que muchas familias tienen dificultades para compatibilizar el trabajo con el cuidado de los hijos pequeños. También recordó que el 80% de las excedencias por cuidado siguen siendo solicitadas por mujeres.

Según la presidenta insular, esta ayuda permite que muchas madres y padres puedan seguir trabajando o estudiando mientras sus hijos están atendidos en espacios educativos seguros.

Más de 3.000 hogares beneficiados

El Cabildo asegura que el Cheque Guardería ha tenido una buena acogida en sus anteriores ediciones. En la última convocatoria se recibieron un 36% más de solicitudes que el año anterior.

En las tres primeras ediciones, más de 3.000 hogares de Tenerife se han beneficiado de esta ayuda. El objetivo del Cabildo durante este mandato es llegar a más de 6.000 familias.

Incluyendo esta nueva convocatoria, la inversión total destinada al programa durante el mandato alcanza los 5,8 millones de euros.

Plazo para solicitar el Cheque Guardería

El plazo de solicitud comenzará el primer día hábil siguiente a la publicación de las bases y del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Las familias podrán presentar la solicitud hasta el 31 de octubre de 2026.

Apoyo a la Educación Infantil

El consejero de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, destacó la importancia de apoyar a las familias durante la etapa de Educación Infantil.

Medina señaló que estas ayudas pueden contribuir a reducir desigualdades y facilitar que los menores tengan una base educativa adecuada, con independencia de la situación económica de sus hogares.

Con esta nueva edición, el Cabildo refuerza el Cheque Guardería como una ayuda para reducir gastos, favorecer la conciliación y apoyar a las familias con hijos pequeños en Tenerife.