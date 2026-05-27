Tenerife destina 14 millones de euros a becas para más de 6.000 estudiantes en la convocatoria 2026/2027

El Cabildo de Tenerife ha aprobado una nueva convocatoria de becas para estudiantes de la isla correspondiente al curso 2026/2027. La línea de ayudas contará con una inversión estimada de hasta 14 millones de euros y permitirá que más de 6.000 jóvenes puedan continuar su formación con apoyo público.

La convocatoria busca reducir las barreras económicas que dificultan el acceso a la educación y reforzar la igualdad de oportunidades. Las ayudas estarán dirigidas a distintos perfiles de estudiantes, desde alumnado universitario hasta jóvenes que cursen Formación Profesional, enseñanzas artísticas o programas de movilidad.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó que esta línea forma parte de una de las prioridades del gobierno insular: apoyar el talento joven y aliviar el esfuerzo económico de las familias que sostienen la formación de sus hijos.

Ayudas universitarias, Erasmus, transporte y Formación Profesional

La nueva convocatoria incluye varias modalidades de becas. Entre ellas se encuentran las ayudas para estudios universitarios de grado, máster y doctorado, las becas complementarias al programa Erasmus, las ayudas al transporte y las destinadas a enseñanzas artísticas y Formación Profesional.

Una de las novedades más destacadas es la incorporación de ayudas para alumnado con necesidades educativas especiales, una línea que se suma a las modalidades ya consolidadas.

El Cabildo destinará hasta ocho millones de euros a estudios universitarios. Además, reservará hasta tres millones de euros para alumnado con necesidades educativas especiales, triplicando la inversión respecto a convocatorias anteriores. También se contemplan hasta 500.000 euros para enseñanzas artísticas y otros 500.000 euros para Formación Profesional.

Apoyo a alumnado con más dificultades

El consejero de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, subrayó que el objetivo de estas ayudas es responder a realidades educativas muy diversas. Según explicó, no se trata solo de apoyar a quienes estudian dentro o fuera de Tenerife, sino también a quienes necesitan transporte diario, movilidad o atención educativa especializada.

Medina defendió que el Cabildo cuenta con una de las políticas de becas más completas a escala local por su dotación económica y por la variedad de perfiles a los que llega. A su juicio, estas ayudas también reconocen el esfuerzo de muchas familias que siguen apostando por la formación de sus hijos.

Plazo de solicitud hasta el 30 de octubre

El plazo para solicitar las becas se recogerá en las bases de la convocatoria una vez se publiquen en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Según la información avanzada por el Cabildo, las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de octubre de 2026.

Las familias y estudiantes interesados deberán esperar a la publicación oficial para conocer los requisitos concretos, la documentación necesaria y el procedimiento de tramitación.

Cerca de 30.000 familias durante el mandato

Rosa Dávila señaló que, a lo largo del actual mandato, el Cabildo prevé llegar a cerca de 30.000 familias a través de diferentes líneas de becas. Según afirmó, esta cifra refleja un compromiso "firme y sostenido" con la educación y la igualdad de oportunidades en la isla.

La presidenta insular insistió en que las ayudas no deben verse solo como cifras presupuestarias, sino como oportunidades reales para estudiantes que, en muchos casos, podrían tener dificultades para continuar sus estudios sin respaldo público.

El Cabildo recuerda que en el curso 2025/2026 destinó 13 millones de euros a becas, la mayor inversión realizada hasta ese momento por la Corporación insular en esta materia. Con la nueva convocatoria, esa cifra se elevaría hasta los 14 millones de euros.