Tacos de mechada, pellas de gofio y queso: la cantera de la cocina tinerfeña se cuece en Los Verodes

Dos trajes tradicionales canarios, una entrada elaborada con material de palmera y un cartel de bienvenida que deja claro que la decoración está casi a la altura de la comida. Es el guachinche Los Verodes. Perdón, el colegio Los Verodes, que desde hace tres años organiza sus jornadas Minichef, un evento en el que alrededor de 200 alumnos se convierten en cocineros por un día y que ha situado al centro como cantera de la gastronomía tinerfeña. En esta edición, además, el protagonismo recae en el producto local y la cocina de las Islas. Una temática muy acertada por su cercanía al Día de Canarias, que se celebrará este sábado, 30 de mayo.

Los alumnos esperan con ansias durante todo el curso académico la llegada de este día. Es el único momento durante el curso escolar en el que tienen la oportunidad de demostrar, no solo a padres y profesores, sino también a sí mismos, su capacidad de cocinar. Nada más entrar en el pasillo central del edificio unas sillas y mesas de madera cubiertas con manteles de cuadros reciben a los primeros padres que llegan. También hay barricas en la sala y algún que otro garrafón y cuartitas de vino —aunque solo de decoración—. El centro se camufla como un auténtico guachinche. Y cientos de niños y niñas recorren sus pasillos con un uniforme muy característico: delantal blanco, guantes llenos de gofio o cualquier otro ingrediente un poco pringoso y un llamativo gorro con su nombre en el medio.

Entre la multitud destacan dos pequeñas que discuten entre sí sobre cuál es su ingrediente favorito. Leire Castro, de cuatro años, y Berta Rivero, de cinco. Están preparando unas deliciosas brochetas de tomate, plátano y queso. Aunque no es la primera vez que participan e esta jornada. De hecho, el año pasado se encargaron de preparar papas con mojo. El plato con el que se suelen estrenar todos los minichefs. "Esta receta es un poco más difícil", cuenta Castro. Y es que hoy, a petición de la pequeña, el queso también es una fruta.

Menú del Guachinche Los Verodes

Las recetas de los pequeños no tienen nada que envidiar a la alta cocina. Mientras que los alumnos de Educación Primaria se encargan de realizar los platos más elaborados, los de Educación Infantil dan sus primeros pasos en la cocina con recetas más sencillas. Por ejemplo, estos últimos se encargan de elaborar desde papas con mojos hasta el toque más dulce, pellas de gofio con pasas y miel y bizcochones acompañados de cafés y barraquitos.

Por otro lado, los de primero y segundo curso de Primaria cocinan un taco de carne mechada con cebolla crujiente y gel de aguacate. Los de tercero dan un salto de continente para adentrarse en el mundo del sushi. Cuarto, por su parte, prepara minuciosamente un mini, como sus autores, brioche de pata asada con mermelada de tomate. Quinto, una tapa de atún hervido con mojo. Y sexto, por último, una miniburger con queso ahumado y mayonesa de mojo rojo. Auténticas delicatessen.

III Jornadas Minichefs / Andrés Gutiérrez

Aunque si hay algo novedoso en esta edición es la edad de los cocineros. Dado que el centro puso en marcha el primer curso ciclo de Educación infantil este año, Los Verodes cuenta con el placer de albergar a los chefs más jóvenes de su historia, y probablemente de las Islas, con solo un añito. Además, cada curso ha tenido la oportunidad de contar un chef padrino que les guía durante los talleres. Es decir, profesionales del ámbito gastronómico y empresarial de Canarias como, por ejemplo, Yeray Abalde, chef y propietario del restaurante Sorimba, o Desiré Adán Trujillo, directora de Catering de Mi Favorita. Un detalle que permite acercar a los alumnos a experiencias reales del mundo profesional.

Un concurso en el que todos ganan

Las nueve tapas se someterán a final de la jornada a una votación del jurado oficial, compuesto por reconocidos chefs y miembros de la comunidad educativa, para hacerse con títulos como el plato más sabroso, el más canario o el más divertido. Y es que aquí, todos ganan. Durante ese periodo, amenizado por Pepe Benavente, El Morocho y la Maquinaria Band, los padres podrán degustar las comida elaborada por sus hijos y realizar donativos. "Al final hay muchos alumnos vulnerables y el dinero que recaudamos va para el viaje de fin de curso de sexto de Primaria", revela Carmen Trujillo, la directora del centro.

El cabecilla que se esconde detrás de esta tradicional cita es el chef Samuel Hernández, del grupo Zoco, que como sobrino de la antigua directora del centro decidió impulsar esta iniciativa en 2023 para adentrar los hábitos alimentarios en la escuela. "Queremos que los niños vean la comida como un divertimento, no solo como una necesidad", detalla. Por este motivo, la mayoría experimenta distintas texturas de ingredientes. "Ellos se lo pasan muy bien porque salen de su zona de confort y nosotros también", revela. En esta edición, el centro también ha contado con una gran variedad de patrocinadores. "De manera altruista nos han dejado los alimentos con los que elaboramos las recetas y estamos muy contentos", concluye Trujillo.