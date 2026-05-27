El papa León XIV se pone de moda: 20 euros por la camisa oficial de la visita a España

Los souvenirs de la visita del papa León XIV ya han llegado a El Corte Inglés de la avenida Tres de Mayo, después de que la venta online adelantara la oferta comercial con una quincena de productos que abarcan desde la pulsera con cruz de silicona, otra de tela o un banderín -los artículos más económicos que se pueden adquirir por 1,95- a polos por 19,95 euros, el producto individual más caro de la marca oficial que hace suyo el lema del viaje apostólico, ‘Alzad la mirada’. La recaudación se destinará en parte a sufragar los gastos del viaje.

La gama es variada y hasta se han realizado al menos dos packs para incondicionales o coleccionistas que pueden adquirir en la web del conocido establecimiento el lote de productos que forman una botella de agua de aluminio, una chapa con el logotipo de la visita, una gorra, un pai pai, un banderín y seis pulseras de silicona por 32,95 euros, lo que supone un ahorro del diez por ciento respecto a si se adquirieran por separado.

Por algo más de dinero, unos 36,95 euros, la web del referido espacio comercial oferta una botella de agua de aluminio, abanico, una gorra, banderín y una pulsera por 36,95 euros; por separado supondría un desembolso de 40,75%.

El merchandising del viaje apostólico

Los productos de recuerdo de la visita del papa a España del 6 al 12 de junio abarcan una oferta amplia. Junto a las pulseras y los polos —el alfa y la omega de los precios más económicos y caros—, hay también una curiosa pulsera luminosa (por 2,95 euros), una chapa (2,95) o imanes, llaveros o pai pai, por 4,95.

También se puede adquirir una taza, un abanico, una gorra blanca o negra por 9,95.

Algunos de los artículos oficiales de la visita del papa que se pueden adquirir en El Corte Inglés de la avenida Tres de Mayo. / Arturo Jiménez

Dado que la eucaristía en el puerto de Santa Cruz de Tenerife se celebrará a pleno sol y en junio, no estaría de más hacerse con un sombrero, por 12,95 euros, o una botella, por 14,95, mientras que se ofertan en El Corte Inglés camisetas negras y también blancas por 14,95.

Estos productos de la marca oficial se pueden adquirir en los expositores habilitados en el sótano 1 de la avenida Tres de Mayo del referido centro comercial o en la planta 5. Tal vez la reciente publicación de la encíclica de León XIV que aborda la Inteligencia Artificial hizo pensar a los responsables del citado negocio que el mejor lugar donde se podrían ofrecerse estos recuerdps es precisamente en la planta de informática, entre otros artículos.

El coste de una camiseta ‘alza’ el precio y duplica los diez euros que se cobra en grupos

A modo de curiosidad, de los productos que se ofertan en la web ya aparece agotado el rosario de la visita del papa elaborado con pétalos de rosa.

La marca blanca de los voluntarios

Del ‘Alzad la mirada’, la leyenda oficial que comercializa en exclusiva El Corte Inglés en las sedes por las que pasará el papa —Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife— entre una veintena de centros repartidos por toda España y también en su tienda online, a “La amistad puede cambiar el mundo”, una frase de León XIV con la que la Oficina de Información de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna y los voluntarios ofertan la que podría denominarse la marca blanca de la visita.

Con una oferta de productos más limitada —camisetas, imanes y bolígrafos—, en la Casa Mesa de la lagunera calle de La Carrera se pueden adquirir a mitad de precio los referidos recuerdos, aunque no sean los exclusivos.

Tazas y bolígrafos conmemorativos de la visita del papa a Tenerife que se pueden adquirir en la Casa Mesa, en la Laguna. / Arturo Jiménez

A nivel usuario, una camiseta de ‘La amistad puede cambiar el mundo’ vale la mitad de un polo oficial; también es más económico un imán de los voluntarios, a 4 euros, frente a los 4,95 de ‘Alzad la mirada’; eso sí, tienen en exclusiva tres modelos de bolígrafos por dos euros cada uno.

Los voluntarios incluyen en su oferta una amplia bibliografía sobre el papa, como Biografía de León XIV (el libro más caro, por 26,85 euros), o Construyendo un mundo mejor (23,10 euros), De León XIII a León XIV (19,20), De Roberto a León (11,45), Dios nos quiere (11,45), El Papa León XIV (13,40), Historia de los papas (10,55), La fuerza del Evangelio (17,35), La práctica de la presencia de Dios (14,45), La vida en abundancia (5,30), León XIV (14,45) o León XIV. El camino desarmado y desarmante (17,35).

Y también iniciativas solidarias

Asimismo, y aprovechando que se reabre la Oficina de Información sobre la Visita del Papa a Tenerife, los voluntarios han recuperado el excedente del merchandising que encargaron para la pasada peregrinación de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz, imagen que además estará sobre el altar del recinto celebrativo del puerto de Santa Cruz donde el papa presidirá la misa final de su visita a España el viernes 12 de junio.

Casi a precio saldo, los fieles y peregrinos pueden adquirir abanicos por cinco euros, una botella de agua (4 euros), camiseta (5), gorro (5), libreto con bolígrafo (3), mochila (7), pañoleta (4), pulsera (1), taza (7) o incluso velas (cinco euros si es grande o tres, si es pequeña).

Los voluntarios de la Diócesis venden bolis, imagen y camisetas entre dos y diez euros

La fiebre que ha suscitado la visita en grupos parroquiales u otras realidades eclesiásticas también se ha dejado sentir en la promoción organizada de artículos conmemorativos que se han emprendido con fines solidarios o para facilitar a todos los públicos que puedan tener un recordatorio de una visita única, al menos hasta la fecha.

Entre las iniciativas privadas está, por ejemplo, el souvenir emocional de la visita del papa León XIV, como se presentan los abanicos solidarios para la juventud de Canarias. Los realiza la empresa valenciana Serrah Studio, que se promociona bajo el lema ideas que conectan, y tienen como objetivo que, con la compra de este artículo, se ayude a un joven si quiere sumarse a la Jornada Mundial de la Juventud convocada en Seúl el próximo año o también contribuir destinando parte de los ingresos para Cáritas. Y encima “es útil, bonito y con sentido”, como se publicita bajo el lema “un gesto que mueve aire... y conciencia”.

El precio de cada abanico es de siete euros -con la oferta de dos unidades por doce- lo que supone un ahorro de dos euros. En su diseño se puede leer la frase “El papa León en tierra canaria 2026” con imágenes que incluyen el Teide y los tajinastes, a la izquierda, como parajes icónicos de Tenerife, o a la derecha, una vista de la Catedral de Santa Ana y el entorno histórico de Vegueta; al frente, el papa León.

Este abanico, a siete euros la unidad, es más económico que el de la marca oficial, a 9,95, pero la opción más beneficiosa es el pai pai, también de ‘Alzad la mirada’, que vende El Corte Inglés por 4,95 euros... y también alivia el calor.

Otra vía parroquial

Otra de las iniciativas privadas emprendidas entre parroquias, colegios, grupos juveniles o comunidades son las camisetas que encargan las parroquias donde tiene presencia el Camino Neocatecumenal en la Diócesis de Tenerife. El primer pedido se realizó el 18 de mayo y el tercero y último, el 3 de junio.

El precio de la camiseta del Camino Neocatecumenal asciende a 8 euros en el caso de los niños y 9 si es para un adulto. También oferta la posibilidad de una gorra, por 4,50. Es la opción más económica de cuantas se promueven: un euro más barata que la camiseta de los voluntarios y la mitad de precio respecto a la marca oficial. Ocurre lo mismo con la diferencia con la gorra de ‘Alzad la mirada’.

Productos oficiales de la visita del papa en El Corte Inglés / Arturo Jiménez

Eso sí: las camisetas del Camino solo son azules. Por delante lleva el anagrama oficial del viaje del papa a España y la leyenda ‘Alzad la mirada’ por detrás, un logotipo de este itinerario de formación católica que se inició en los años sesenta en el barrio madrileño de Palomeras y que está de enhorabuena porque celebra el 60 aniversario de sus orígenes coincidiendo con la clausura de la fase diocesana de la canonización de Carmen Hernández, su fundadora, junto a Kiko Argüello.

Qué pasa con los beneficios

De existir beneficios en la venta de los productos oficiales que se distribuyen a través de El Corte Inglés, los excedentes de costear la visita del papa a Tenerife se destinarían a la Casa León que se proyecta en La Laguna para personas sin hogar y migrantes, un centro de día que gestionaría Cáritas.