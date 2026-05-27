El PSOE acusa al Cabildo de Tenerife de priorizar la propaganda mientras se agravan la vivienda y las colas

El PSOE de Tenerife llevará al Debate sobre el Estado de la Isla una crítica directa al modelo de gobierno del Cabildo, al que acusa de haber priorizado la propaganda mientras se agravan problemas como la vivienda, las colas, la presión sobre los servicios públicos y la gestión del territorio. La secretaria general socialista, Tamara Raya, y el portavoz del grupo en el Cabildo, Aarón Afonso, sostienen que "hoy es mucho más difícil vivir en Tenerife que hace tres años" y defenderán este viernes diez propuestas para responder a esa situación.

Raya acusó al gobierno insular de Coalición Canaria y Partido Popular, presidido por Rosa Dávila, de haber impulsado durante estos tres años un modelo basado "más en la propaganda y el espectáculo" que en la búsqueda de soluciones reales a los principales problemas de la Isla.

"Estamos en una isla que expulsa silenciosamente a jóvenes, trabajadores y familias. Jóvenes que no pueden emanciparse, personas que no pueden vivir cerca de donde trabajan y familias atrapadas todos los días en las colas", afirmó la dirigente socialista durante la presentación de las propuestas.

Críticas a la gestión de Rosa Dávila

Tamara Raya recordó que Rosa Dávila prometió "acabar con los atascos en 90 días", pero sostuvo que, tres años después, la ciudadanía vive peor, los servicios públicos están más deteriorados y el acceso a la vivienda se ha convertido en una situación "insoportable".

La dirigente socialista defendió que gobernar una isla implica planificar, priorizar, proteger a la ciudadanía y pensar en el futuro. A su juicio, el actual gobierno del Cabildo ha centrado buena parte de sus esfuerzos en la publicidad y el "autobombo", en lugar de abordar con eficacia asuntos como la movilidad, la vivienda o la sanidad.

Aarón Afonso también cargó contra el gasto del Cabildo en publicidad institucional y promoción política. El portavoz socialista lo calificó de "gasto obsceno" y lo cifró en más de cuatro millones de euros este año, lo que equivale, según sus cálculos, a casi 11.000 euros diarios.

"Mientras la ciudadanía sigue sufriendo colas, problemas de vivienda y listas de espera, se destinan recursos al autobombo de la presidenta", denunció Afonso.

Principales propuestas del PSOE: el control del gasto en publicidad institucional

Una de las propuestas de resolución que defenderá el PSOE plantea reforzar la transparencia y el control público sobre las campañas institucionales y el uso de recursos públicos en publicidad.

Los socialistas consideran que las administraciones deben informar a la ciudadanía de los servicios públicos y de las actuaciones que se realizan, pero advierten de que esa comunicación no debe convertirse en promoción personal ni partidista.

Vivienda: una empresa pública insular

La vivienda será uno de los ejes principales de las propuestas socialistas. El PSOE plantea la creación de una empresa pública insular de vivienda para impulsar la construcción, adquisición y rehabilitación de inmuebles destinados a vivienda pública.

La formación también propone medidas para limitar la especulación y facilitar los trámites urbanísticos a los ayuntamientos. Raya defendió que no puede ser que Tenerife genere "riqueza récord" mientras trabajadores y familias no pueden acceder a un alquiler ni a una vivienda digna.

Afonso recordó además que Canarias sigue sin aplicar la limitación de precios del alquiler impulsada por el Gobierno de España. "Coalición Canaria y Partido Popular no han querido limitar el precio de los alquileres en Canarias y hay que decirlo claramente", señaló.

Las colas y la movilidad, otro eje del debate

En materia de movilidad, el PSOE reclama acelerar las grandes infraestructuras pendientes de Tenerife. Entre ellas cita los terceros carriles BUS-VAO de la TF-5 y la TF-1, la Variante de La Laguna, el falso túnel entre Las Américas y Fañabé y el cierre del anillo insular.

Raya afirmó que las colas "no se resuelven con frases para TikTok", sino ejecutando infraestructuras, reforzando el transporte público y planificando la movilidad del futuro.

La secretaria general socialista advirtió de que el problema ya tiene consecuencias personales y laborales. Según dijo, hay personas que pasan horas diarias atrapadas en carretera y que sufren estrés, fatiga crónica e incluso bajas laborales relacionadas con esa situación.

Ecotasa turística y servicios públicos

Otra de las medidas que el PSOE llevará al Debate sobre el Estado de la Isla es la implantación de una ecotasa turística finalista. La propuesta plantea destinar esos ingresos a conservación ambiental, vivienda, movilidad y servicios públicos.

Raya defendió que el debate no debe centrarse en si Tenerife quiere o no turismo, sino en cómo lograr que una parte de la riqueza que genera esta actividad contribuya a sostener el territorio y a mejorar la vida de quienes residen en la Isla.

Los socialistas vinculan esta propuesta con la necesidad de equilibrar el peso del turismo con el bienestar de la población local, especialmente en un contexto de presión sobre la vivienda, los espacios naturales y los servicios públicos.

Críticas a la gestión del Teide

El PSOE también cuestiona la gestión del Cabildo en espacios naturales como el Parque Nacional del Teide. Raya acusó al gobierno insular de querer convertir el Teide en un "parque temático" en lugar de gestionarlo como lo que es: un parque nacional.

La dirigente socialista denunció la saturación de vehículos, el colapso en los accesos y la apuesta por seguridad privada en lugar de reforzar la presencia de agentes forestales.

Sanidad, emergencias e igualdad

La reciente crisis sanitaria vinculada al hantavirus también forma parte del paquete de críticas del PSOE. Raya acusó al Gobierno de Canarias y al Cabildo de actuar de manera "irresponsable", generando alarma social y contradicciones públicas.

Por ello, los socialistas proponen crear un comité científico y técnico permanente de asesoramiento ante emergencias sanitarias y humanitarias en Tenerife. La idea es contar con criterios técnicos estables para responder con rigor ante situaciones de riesgo.

Las propuestas socialistas incluyen además medidas para reforzar las políticas de igualdad y lucha contra la violencia de género, impulsar la gestión pública directa de los centros sociosanitarios, reforzar el sistema sanitario público y defender la pesca artesanal frente al cerco industrial experimental.

Inversiones aeroportuarias y reforma del Heliodoro

El PSOE también llevará al debate la necesidad de garantizar las inversiones aeroportuarias comprometidas para Tenerife y desbloquear la reforma integral del estadio Heliodoro Rodríguez López.

Estas propuestas forman parte de una batería más amplia con la que los socialistas quieren confrontar dos modelos de isla. Por un lado, según Raya y Afonso, el modelo de la "propaganda, el espectáculo y el marketing permanente". Por otro, el de la planificación, las soluciones y la defensa de la calidad de vida de la ciudadanía.