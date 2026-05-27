Primera escuela de dermatitis atópica en Tenerife: el HUC lanza un plan pionero para mejorar la vida de los pacientes

El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha dado un paso estratégico en la atención dermatológica de las islas al acoger la primera Escuela de Dermatitis Atópica. Esta jornada pionera e integral ha sido diseñada específicamente para pacientes adultos y pediátricos, familiares y personas cuidadoras, con el objetivo prioritario de mejorar el conocimiento, la adherencia terapéutica y las habilidades prácticas necesarias para convivir con esta dolorosa patología inflamatoria de la piel.

El encuentro de salud, celebrado en el Aula 25 Aniversario del hospital tinerfeño, fue inaugurado por la subdirectora del área médica del HUC, María José Sánchez, y la reconocida especialista en Dermatología, Marta García Bustínduy. Durante el acto, la subdirectora médica destacó el enorme valor de estas iniciativas de escucha activa que humanizan la asistencia, permitiendo avanzar hacia una medicina personalizada que prioriza de forma directa la experiencia y el bienestar de quienes padecen la enfermedad en su día a día.

Taller práctico y manejo integral de la piel

El programa formativo, coordinado de forma directa por el Servicio de Dermatología del HUC, arrancó con la ponencia especializada 'Dermatitis atópica: patología, epidemiología y autocuidado'. En ella, los dermatólogos María Arteaga Henríquez, María del Mar Pestana Eliche y el médico interno residente (MIR) de tercer año, Daniel Sánchez Báez, desgranaron de forma muy didáctica las claves esenciales de la enfermedad.

Los facultativos enseñaron a los asistentes a identificar los factores desencadenantes de los brotes, las pautas correctas de los tratamientos existentes, la prevención de infecciones cutáneas y, especialmente, el manejo clínico del picor intenso, uno de los síntomas más incapacitantes de la dolencia. El evento cerró su agenda con un taller práctico sobre cuidados de la piel impartido por el equipo de Enfermería Dermatológica del centro hospitalario, donde se enseñaron las técnicas de hidratación y aplicación de tratamientos tópicos.

El impacto psicológico de una patología en auge

La jornada no solo abordó los síntomas físicos, sino que puso el foco en la salud mental y la calidad de vida. Para ello, se contó con la intervención de la psicóloga Jezabel Bravo, quien analizó el impacto emocional que sufren tanto los afectados como sus cuidadores directos. Asimismo, participó de forma activa África de Luca Tena, presidenta de la Asociación de Afectados por la Dermatitis Atópica (AADA) en España.

La dermatitis atópica es la enfermedad inflamatoria crónica de la piel más frecuente en la infancia, llegando a afectar hasta al 20% de la población pediátrica. En España se estima que más de 1,5 millones de personas conviven con esta patología que cursa en brotes y que, de forma habitual, se asocia a otros problemas de salud como el asma, las alergias alimentarias o la rinoconjuntivitis.

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Esta primera edición de la escuela ha contado con el impulso del Servicio de Dermatología en estrecha colaboración con la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC), recibiendo el respaldo institucional de la AADA y el soporte de firmas especializadas en biomedicina y dermocosmética como AbbVie, Sanofi, Rilastil y Ducray.