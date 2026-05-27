La Administración estatal urge a Canarias a activar el teletrabajo para mitigar la visita del papa León XIV

Ni la visita del papa pone de acuerdo al Gobierno central con el Ejecutivo canario. La Administración del Estado ha trasladado en los últimos días su preocupación por el posible colapso de la movilidad y la seguridad en las principales ciudades del archipiélago durante los actos previstos, y ha pedido a la comunidad autónoma que facilite el teletrabajo a miles de funcionarios públicos para reducir desplazamientos y evitar incidencias. De hecho, en la Junta de Seguridad de este miércoles, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, aseguró que la Administración estatal ha dado directrices a todos los organismos que dependen de ellas para fomentar el teletrabajo.

Presión del Estado

La presión de la Administración estatal se acrecienta con la incertidumbre sobre la apertura de los colegios en Canarias que alimenta el consejero de Educación, que dilata la decisión que esperan miles de padres para organizarse. Mientras varias administraciones locales y sectores sindicales reclaman una decisión rápida para que las familias puedan organizarse, el Ejecutivo canario mantiene la cautela y asegura que estudia distintos escenarios antes de adoptar una medida definitiva.

Fuentes estatales sostienen que el volumen de asistentes previstos y el despliegue de seguridad obligan a tomar decisiones “excepcionales” para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales. El Estado considera que una parte importante de la plantilla pública podría trabajar desde casa durante la jornada de la visita papal, especialmente en áreas administrativas donde la atención presencial no resulte imprescindible.

El debate político aumenta a medida que se acerca la visita del papa, mientras las administraciones intentan coordinar un operativo inédito en las islas clave, con medidas centradas en la movilidad, la seguridad y el posible refuerzo del teletrabajo en Canarias.