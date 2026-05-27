La Policía Local de Icod de los Vinos se planta y deja de hacer horas extras por "abandono" municipal
La plantilla denuncia "continuo engaño" y falta de seriedad del grupo de gobierno en la negociación de la mejora de sus condiciones laborales
La Policía Local de Icod de los Vinos se planta ante "el abandono" del Ayuntamiento y decide no hacer horas extras. Los sindicatos CSIF y UGT comunicaron esta determinación, que tiene el respaldo mayoritario de la plantilla ante "la falta de respuestas efectivas, soluciones reales y el continuo desamparo que sufre este servicio esencial", explicaron en un comunicado. Apuntan que mantendrán esta medida de presión hasta que se actualice la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y el Consistorio pague los complementos específicos de peligrosidad, turnicidad y penosidad, además de los festivos trabajados.
El proceso de diálogo entre los agentes y el Consistorio y que comenzó en marzo fue infructuoso. La representación de la Policía asegura que "seguimos en la misma situación o, incluso, peor". Varios efectivos policiales tenían previsto intervenir en el pleno municipal celebrado el 31 de marzo para exponer sus reivindicaciones. La apertura de un proceso de negociación con el grupo de gobierno (AI-PSOE) para la mejora de sus condiciones laborales evitó ese pronunciamiento público. Hoy vuelven a la carga y se quejan del impago de las horas extras, la escasez de efectivos –un tercio de lo que requiere el índice de población–, la falta de uniformidad adecuada, ausencia de formación continua, escasez de medios materiales, deterioro de las dependencias y de un deficitario parque móvil.
¿Qué pasa si no se hacen las horas extras?
El plantón de la Policía Local supone que, a partir de ahora, los eventos, actividades y fiestas que se celebran en Icod de los Vinos no tendrán cobertura policial, lo que competería la seguridad. En cualquier caso, el servicio nocturno será cubierto por un solo agente, que permanece en la base para atender llamadas. A esto se le añade el inicio de las vacaciones, que se cubren, precisamente, con horas extraordinarias. Así, se refuerza el servicio junto a los dos policías que están de turno diariamente. Sin esta ayuda, la pareja policial tendrá que encargarse de todo el trabajo diurno de un municipio con casi 25.000 habitantes.
Después de casi dos meses de diálogo, afirman que la situación del colectivo policial sigue igual. Recuerdan todas las deficiencias que existen en la actualidad en la Policía Local de Icod de los Vinos y destacan "el continuo engaño y la falta de seriedad" hacia este colectivo "en relación con las reiteradas fechas anunciadas para la convocatoria de la mesa de negociación y posterior aprobación del convenio, la productividad y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)". Inciden en que el Gobierno municipal "incumple de forma sistemática los compromisos trasladados a esta plantilla". Por ello, exigen "respeto y condiciones laborales dignas, medios adecuados y una planificación responsable que garantice tanto la seguridad de los agentes como la correcta prestación del servicio a la ciudadanía".
Durante el último pleno del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, celebrado el martes, aprobaron dos reconocimientos extrajudiciales de crédito para la Policía Local destinados a la limpieza de los vehículos con ozono y uniformes. Un representante sindical afirma que en lo relativo a las prendas, se trata de la aprobación de una factura por la compra de dos pantalones en diciembre de 2024. Explica que lo más demandado son camisas, pantalones y chaquetas. "Llevamos tres años sin ropa. Esto es una obligación de la administración", sentencia.
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