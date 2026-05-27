Plan de choque en Canarias ante la visita del papa León XIV: el Estado fomenta el teletrabajo el 12 de junio para evitar el colapso del tráfico, "equivalente al de un día festivo"

La Delegación del Gobierno en Canarias ha dado instrucciones a todos los organismos dependientes del Estado para fomentar el teletrabajo y reducir la movilidad en la jornada del 12 de junio ante la previsión de importantes afecciones al tráfico

La reunión de la Junta de Seguridad celebrada para la organización de la próxima visita del papa, prevista para el 12 de junio, ha servido para perfilar un amplio dispositivo interinstitucional que abarcará tanto los aspectos estrictamente de seguridad como la gestión de la movilidad, la asistencia sanitaria y la coordinación logística de un evento que se prevé de gran magnitud social y organizativa en la isla.

El encuentro estuvo presidido por responsables de las distintas administraciones implicadas, con especial protagonismo de la coordinación estatal y autonómica, además de la participación de cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios de emergencia, representantes municipales y responsables eclesiásticos vinculados a la organización del evento, enmarcado dentro de la agenda pastoral de la visita del Pontífice a Canarias.

León XIV, en una imagen reciente. / Fabio Sasso/ZUMA Press Wire/dpa

Uno de los ejes centrales abordados fue la previsión de movilidad para la jornada del 12 de junio, fecha en la que se espera una afluencia masiva de ciudadanos a los distintos actos programados. Según las estimaciones expuestas durante la reunión, la circulación en las principales vías de acceso a los puntos de celebración podría alcanzar niveles similares a los de un día festivo o incluso superiores, especialmente en las franjas horarias coincidentes con los actos centrales.

Fomentar el teletrabajo

Ante este escenario, la Delegación del Gobierno en Canarias ha comunicado que se han dado instrucciones a todos los organismos dependientes de la Administración General del Estado en el archipiélago para fomentar el teletrabajo durante esa jornada, con el objetivo de reducir desplazamientos innecesarios y aliviar la presión sobre la red viaria. Esta medida se enmarca dentro de un plan preventivo más amplio orientado a minimizar riesgos y garantizar la fluidez del dispositivo de movilidad.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, subrayó durante la reunión la necesidad de anticipación y planificación rigurosa ante un evento de estas características, destacando que la coordinación entre administraciones resulta “esencial para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la jornada”. Pestana insistió en que el objetivo prioritario es compatibilizar la celebración multitudinaria con el menor impacto posible en la vida cotidiana de los ciudadanos, especialmente en lo relativo a desplazamientos laborales y acceso a servicios.

En este sentido, se hizo especial énfasis en que el 12 de junio debe considerarse, a efectos prácticos de movilidad, como una jornada asimilable a un festivo en términos de circulación, lo que implicará refuerzos en el transporte público, ajustes en los horarios de servicios esenciales y la recomendación generalizada de evitar desplazamientos en vehículo privado salvo en casos estrictamente necesarios.

Por su parte, desde el ámbito eclesiástico, el representante de la organización de la visita, el obispo de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna, Eloy Santiago, valoró positivamente el avance de los preparativos y destacó el carácter histórico del acontecimiento, subrayando la importancia de que la jornada se desarrolle “en un clima de recogimiento, participación y normalidad organizativa”.

Importancia a la colaboración institucional

Eloy Santiago remarcó asimismo la relevancia de la colaboración institucional para facilitar el acceso ordenado de los fieles a los distintos actos previstos, así como la necesidad de garantizar espacios adecuados para la atención pastoral y la acogida de los asistentes. En su intervención, insistió en que la dimensión espiritual del evento debe ir acompañada de una planificación logística que permita vivir la jornada con serenidad y seguridad.

El dispositivo de seguridad diseñado contempla un refuerzo significativo de la presencia policial en las zonas de mayor concentración de personas, así como controles de acceso escalonados, dispositivos de vigilancia preventiva y la habilitación de perímetros de seguridad alrededor de los principales espacios donde se desarrollarán los actos litúrgicos. Igualmente, se prevé la activación de unidades especializadas en gestión de grandes eventos y control de multitudes.

En paralelo, los servicios de emergencia sanitaria han definido un plan específico de actuación que incluirá la instalación de puntos médicos avanzados, ambulancias distribuidas estratégicamente y equipos de respuesta rápida ante posibles incidencias. Todo ello coordinado con los servicios de Protección Civil y voluntariado de apoyo, que desempeñarán un papel clave en la canalización de flujos de asistentes y la asistencia informativa.

Otro de los aspectos abordados en la Junta de Seguridad ha sido la planificación del tráfico y la movilidad urbana, con especial atención a los accesos a las zonas de celebración y a las vías de evacuación. Se estudia la implementación de cortes puntuales de tráfico, desvíos alternativos y restricciones de estacionamiento en áreas sensibles, medidas que serán comunicadas con antelación a la ciudadanía.

Las autoridades han insistido en que toda la planificación responde a un enfoque preventivo, orientado a evitar situaciones de congestión extrema y a garantizar que tanto los asistentes a los actos como el resto de la población puedan desarrollar su actividad diaria con las menores molestias posibles.

La Junta de Seguridad ha acordado mantener reuniones técnicas en los próximos días para ultimar los detalles del operativo, así como reforzar los canales de comunicación institucional con el objetivo de difundir recomendaciones a la ciudadanía y coordinar la respuesta ante cualquier eventualidad.

Con la visita del papa como eje central del dispositivo, las administraciones implicadas coinciden en que el reto organizativo es de gran envergadura, tanto por la magnitud de la convocatoria como por la complejidad logística asociada. No obstante, se ha trasladado un mensaje de confianza en la capacidad de coordinación interinstitucional para garantizar el éxito del evento, que se espera congregue a miles de personas y marque una jornada de alta intensidad tanto en lo religioso como en lo organizativo.