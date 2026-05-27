Cuándo es la PAU 2026 en Tenerife: fechas y horarios de todos los exámenes

La PAU 2026 entra en su cuenta atrás en Tenerife. A menos de una semana para el inicio de los exámenes, la convocatoria ordinaria se celebrará del 2 al 5 de junio, mientras que la extraordinaria tendrá lugar los días 30 de junio, 1 y 2 de julio. Las pruebas se desarrollarán en las sedes asignadas por la Universidad de La Laguna (ULL).

Durante el curso 2025-2026 habrá dos convocatorias de la Prueba de Acceso a la Universidad: la ordinaria, a comienzos de junio, y la extraordinaria, entre finales de junio y principios de julio.

La convocatoria ordinaria de la PAU 2026 se celebrará del martes 2 al viernes 5 de junio. En esta primera cita, la fase general se organizará por modalidades de Bachillerato.

El martes 2 de junio estarán convocados los alumnos de Humanidades y Ciencias Sociales, Artes y General para realizar los exámenes de la fase general: Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II e Historia de España o Historia de la Filosofía.

El miércoles 3 de junio será el turno del alumnado de Ciencias, que se examinará de esas mismas materias.

La convocatoria extraordinaria tendrá lugar los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.

Horario de la convocatoria ordinaria

El martes 2 de junio, la jornada comenzará a las 9.00 horas con la presentación del alumnado. El primer examen, Lengua Castellana y Literatura II, empezará a las 9.30 horas para las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales, Artes y General.

A las 12.00 horas se celebrará la prueba de Lengua Extranjera II, con presentación a las 11.30 horas. Por la tarde, a las 16.00 horas, será el examen de Historia de España o Historia de la Filosofía.

El miércoles 3 de junio se repetirá el mismo esquema para el alumnado de Ciencias: Lengua Castellana y Literatura II a las 9.30 horas, Lengua Extranjera II a las 12.00 horas e Historia de España o Historia de la Filosofía a las 16.00 horas.

El jueves 4 y el viernes 5 de junio quedarán para el resto de materias de modalidad y de la fase de opción, repartidas en sesiones de mañana y tarde.

Exámenes del jueves, 4 de junio

El jueves 4 de junio, a las 9.30 horas, se celebrarán los exámenes de Matemáticas II y Ciencias Generales.

A las 12.00 horas será el turno de Historia de la Música y la Danza, Diseño, Movimientos Culturales y Artísticos, Griego II y Química.

Por la tarde, a las 16.00 horas, se realizarán las pruebas de Coro y Técnica Vocal II, Fundamentos Artísticos, Física y Geografía.

La jornada incluirá una cuarta sesión, con presentación a las 18.00 horas e inicio a las 18.30 horas, para Dibujo Artístico II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II y Análisis Musical II.

Exámenes del viernes, 5 de junio

El viernes 5 de junio, a las 9.30 horas, están previstos los exámenes de Artes Escénicas II, Dibujo Técnico II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Geología y Ciencias Ambientales, Tecnología e Ingeniería II y Empresa y Diseño de Modelos de Negocio.

A las 12.00 horas se examinarán quienes tengan Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Historia del Arte, Literatura Dramática o Biología.

La sesión de tarde quedará reservada para los casos de coincidencia de materias en una misma franja horaria del tercer y cuarto día, hasta un máximo de dos materias.

Convocatoria extraordinaria

La convocatoria extraordinaria de la PAU 2026 se celebrará los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.

El martes 30 de junio, el alumnado realizará Lengua Castellana y Literatura II a las 9.30 horas, tras la presentación general prevista a las 9.00 horas. A las 12.00 horas será el examen de Lengua Extranjera II y, a las 16.00 horas, el de Historia de España o Historia de la Filosofía.

El miércoles 1 y el jueves 2 de julio se celebrarán el resto de pruebas de modalidad y de la fase de opción, también en sesiones de mañana y tarde.

¿Dónde se hace?

En Tenerife, las pruebas se realizarán en las sedes asignadas por la Universidad de La Laguna para la PAU 2026. La distribución concreta del alumnado dependerá del centro de procedencia y de la organización fijada para cada convocatoria.