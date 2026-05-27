EL DÍA ofrece suscripción digital con un ahorro de más de 60% en una promoción flash de tres días

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EL DÍA pone en marcha desde este 27 de mayo una potente oferta flash para nuevos lectores digitales, con descuentos que alcanzan casi el 64%. La campaña estará disponible únicamente hasta el mediodía del 29 de mayo, en una ventana de tres días pensada para quienes valoran la información cercana. Al suscribirse, los lectores podrán acceder a la información más completa y rigurosa de Canarias con ahorros de de más de un 60%, una oportunidad pensada para quienes no quieren quedarse al margen de la actualidad.
La promoción incluye:
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Con esta iniciativa, EL DÍA refuerza su compromiso con sus lectores y con el derecho a una información veraz, cercana y útil. En un contexto marcado por la inmediatez, detenerse a leer sigue siendo una de las mejores formas de entender lo que ocurre a nuestro alrededor.
Oferta flash por tiempo limitado
La promoción estará disponible solo hasta el mediodía del 29 de mayo. La suscripción se renovará automáticamente a la tarifa vigente una vez finalizado el periodo promocional. Es la ocasión perfecta para descubrir todo lo que ofrece EL DÍA y disfrutar de información cercana, rigurosa y de calidad a un precio casi simbólico hasta 2027.
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