Las monjas clarisas de La Laguna dedican su oración a la confección del mantel para la misa del papa León XIV en Tenerife

En el convento de clausura de las monjas clarisas, en la lagunera calle del Agua, la oración reemplaza a la máquina de coser mientras las religiosas, dedicadas a la vida contemplativa, se afanan con devoción y entusiasmo en la confección y calado del mantel que cubrirá la mesa del altar del pontífice en la eucaristía que se celebrará al mediodía del viernes 12 de junio.

El mantel de la mesa del altar del papa

Una docena de religiosas, tantas como apóstoles acompañaron a Jesús de Nazaret, trabajan a destajo para que todo esté a punto. Su ilusión: elaborar el mantel que la Delegación de Liturgia de la Diócesis de Tenerife les ha encargado y donde precisamente el papa León XIV —Pedro ayer, León XIV hoy— consagrará a Jesús Eucaristía.

A los casi dos mil voluntarios que suma la organización para la visita del papa a Canarias, entre 1.300 laicos que se dedicarán a los servicios de información, acomodar a los asistentes de la eucaristía o el reparto de agua, y trescientos ministros extraordinarios para repartir la comunión, que estarán acompañados por otros tantos colaboradores para ayudar a identificarlos con un paraguas, destacan estas voluntarias calladas, silenciosas, anónimas, que se ponen al servicio de la diócesis con la elaboración de ropas litúrgicas como albas, casullas o manteles...

Trabajo silencioso en clausura

En el recogimiento de la clausura se alterna la experiencia de las monjas clarisas más veteranas con la de las profesas en la elaboración del mantel para la mesa del altar, que se confecciona con lino exquisito. Incluso comparten labor religiosas nacidas en África, la Península o Canarias, que no se dan tregua tejiendo, bordando, cosiendo... orando.

Repostero que colgará del balcón del Obispado de Tenerife con el escudo del papa León XIV. / El Día

Curiosa paradoja: las monjas de clausura trabajan con entusiasmo para un acto que ellas vivirán desde su convento de clausura mientras rezan por los frutos de la visita del papa y por aquellos que van a disfrutar de la misa que se celebrará en el recinto celebrativo del puerto de Santa Cruz. Ajenas a los focos mediáticos, sin ansias de protagonismo, bajo la máxima de que su mano izquierda no sepa lo que hace la derecha...

El repostero del Obispado

El detalle y el primor que ponen en cada puntada no solo se manifestará en el mantel calado con el que se recubrirá la mesa del altar, construida con madera maciza de abeto, de 3,20 metros de ancho por 1,40 de fondo. También confeccionan un repostero que colgará del balcón principal del Obispado de San Cristóbal de La Laguna, que visitará el papa León XIV después del acto que presidirá en la plaza del Cristo y tras recorrer las calles Viana y San Agustín.

Las monjas también confeccionarán un repostero para el Obispado lagunero

Esta colgadura blanca, elaborada con los colores del Vaticano —blanco y amarillo—, incluirá el escudo del papa León XIV que, de forma artesanal, como si de una obra de arte se tratara, se confecciona en el convento de clausura de las monjas clarisas.

El encargo ha sido elaborado por las religiosas coincidiendo con el tiempo de Pascua y la reciente celebración de Pentecostés; precisamente el próximo domingo la Iglesia católica celebra la Jornada Pro Orantibus, en la que se invita a todos los fieles a dedicar sus oraciones por cuantas personas han optado por la vida contemplativa, considerada por sus plegarias como el motor desde donde se desarrolla la pastoral.

Presencia histórica en La Laguna

A modo de referencia histórica, las monjas clarisas están presentes en La Laguna en el primer convento de estas características que se puso en marcha en 1547 y desarrollan una labor callada propia de quien renunció a sus éxitos profesionales para optar por una vida que se resume en dos palabras suficientes para ellas: paz y bien.