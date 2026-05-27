Misión de los voluntarios del papa León XIV en Tenerife: Que un pequeño incidente no se vuelva un problema grave

La principal misión de los 1.600 voluntarios en los actos del papa León XIV en Tenerife será evitar que un pequeño incidente se convierta en un problema grave para la seguridad, la operatividad o la imagen del evento.

Estas personas ya son conscientes de que serán el primer filtro que encuentren los miles de fieles que asistan a la eucaristía que León XIV ofrezca en el Puerto de Santa Cruz el próximo 12 de junio.

Algunas de las directrices que deben recordar para el multitudinario acto es que deben mantener la calma ante cualquier posible malestar o queja de los asistentes, ofrecer siempre una información correcta para ayudar a los participantes y ofrecer una actitud positiva.

Charlas

Estos fueron algunos de los aspectos planteados a una treintena de coordinadores de voluntarios por el inspector de la Policía Nacional Pablo Cano, en una de las charlas programadas para preparar a dichos colaboradores de la organización.

Este mando recordó que la Isla estará en el foco de muchos países, por lo que no se puede ofrecer una imagen de caos, ni por problemas con el bloqueo de las guaguas, ni por los fallos en los QR informativos ni por superar el aforo en el recinto, que será de 35.000 personas sentadas.

La Policía Nacional forma a voluntarios para la visita del papa / María Pisaca

Uno de los primeros valores que deben tener en cuenta será la empatía con aquellos asistentes que estén desorientados, padezcan cualquier problema o sufran un golpe de calor en un recinto sin sombras, en el que estarán varias horas antes.

Bulos

Otro factor es el fenómeno de las conductas por imitación, que suelen adoptarse por parte de quienes participan en actos multitudinarios. No son menos relevantes los riesgos derivados de los bulos, que pueden transformar un asunto insignificante en un caso muy grave.

El inspector recordó que, si no están seguros, deben preguntar a un superior antes de brindar datos erróneos o inexactos.