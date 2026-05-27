Maltrato animal en Candelaria: arrojan a un baifo vivo a un contenedor de basura en el cruce de Las Cuevecitas

El Ayuntamiento de Candelaria, en el sureste de Tenerife, ha manifestado su más enérgica y rotunda condena ante un brutal acto de maltrato animal registrado en el municipio. La voz de alarma saltó en el cruce de Las Cuevecitas, donde varios residentes de la zona alertaron a los servicios municipales tras escuchar unos desesperados balidos que procedían del interior de un contenedor de basura pública. Al abrir el depósito, los operarios se encontraron con una escena dantesca: un baifo que había sido arrojado vivo y que presentaba signos evidentes de violencia extrema.

El animal fue rescatado de inmediato y trasladado de urgencia a un centro veterinario colaborador, donde permanece ingresado en estado grave y bajo estricta observación médica debido a las lesiones sufridas. La administración local ha calificado el suceso de "acto inhumano y despreciable", asegurando que este tipo de conductas delictivas no tienen cabida en la sociedad canaria, al tiempo que han activado una investigación policial en el núcleo urbano.

Movilización ciudadana y rescate en Las Cuevecitas

La rápida intervención de los recursos municipales fue posible gracias a la ejemplar conducta de una familia residente en el lugar, que no solo dio el aviso al percatarse de los lamentos del animal, sino que permaneció custodiando el contenedor de basura hasta la llegada de los efectivos locales. Desde el Consistorio candelariero se ha querido agradecer públicamente su actuación, la cual ha sido calificada de "determinante" para salvar la vida de la cría caprina.

Ante la gravedad de los hechos, el Ayuntamiento de Candelaria ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana, solicitando que cualquier persona que disponga de datos, haya visto movimientos sospechosos en el cruce de Las Cuevecitas o pueda aportar pistas sobre la autoría de este abandono, lo ponga de inmediato en conocimiento de la Policía Local de Candelaria.

Tolerancia cero contra el maltrato animal en Tenerife

El grupo de gobierno municipal ha aprovechado este lamentable incidente para reiterar de forma firme su compromiso con la protección y el bienestar animal en todo el término municipal, recordando que el Código Penal castiga con penas de prisión y cuantiosas multas estas acciones.

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"Animamos a toda la ciudadanía a no mirar hacia otro lado y a denunciar de forma sistemática cualquier situación de maltrato o abandono ante las autoridades competentes", han subrayado fuentes institucionales, insistiendo en que la implicación vecinal es la herramienta más eficaz para erradicar estas conductas del archipiélago.