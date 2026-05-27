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El guachinche de Tenerife donde la cocina canaria tradicional y las carnes a la brasa son protagonistas

El establecimiento se ha convertido en una parada obligatoria para degustar la auténtica gastronomía canaria

Platos tradicionales de la cocina canaria

Platos tradicionales de la cocina canaria

Helena Ros

Helena Ros

Los guachinches son lugares tradicionales en Tenerife perfectos para disfrutar de la cocina canaria tradicional. Hay muchos en la isla y un de ellos el Guachinche Tenderte, un establecimiento conocido por sus elaboraciones tradicionales canarias y sus carnes a la brasa.

Un rincón al norte de la isla visitado por muchos comensales para disfrutar de una comida clásica y tranquila.

Cocina canaria y platos perfectos para compartir

Su carta ofrece una amplia variedad de platos típicos canarios y recetas caseras que se convierten en opciones perfectas para acudir a disfrutar con familia y amigos. Entre sus platos más característicos destacan el potaje de berros, escaldón, ropa vieja, garbanzas o queso asado.

Uno de los principales atractivos del guachinche son su carta a la brasa, entre las que se puede encontrar bichillo, chuletas o solomillo, entre otras. También se puede disfrutar de diferentes opciones de pescado para quienes busquen otra alternativa.

Postres caseros y buena relación calidad-precio

La oferta gastronómica se completa con diferentes postres caseros como el quesillo o el arroz con leche, alternativas dulces para quienes busquen culminar una buena comida tradicional.

El punto fuerte de este rincón y de muchos otros guachinches es su relación calidad-precio, porque destacan por mantener unos precios ajustados y ofrecer raciones generosas, algo muy valorado por quienes visitan guachinches tradicionales en Tenerife.

Además, tanto su trato cercano y familiar como sus elaboraciones han convertido al establecimiento en una parada obligatoria tanto para los vecinos como para quienes visiten la isla y busquen auténticos platos de la gastronomía canaria.

Horario y ubicación

Guachinche Tenderete se encuentra en la calle Risco Caido, 162, en La Orotava. Cuenta con 4,6 estrellas en Google, una valoración que demuestra la satisfacción de quienes han disfrutado del establecimiento y han probado sus elaboraciones típicas de la gastronomía canaria.

El establecimiento ofrece un servicio amplio con un horario para que sus clientes puedan disfrutar tanto de almuerzos como de cenas:

  • Lunes, viernes, sábado y domingo de 12:30 a 22:00 horas
  • Martes de 9:00 a 22:00 horas
  • Jueves de 12:00 a 22:00 horas

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Los miércoles el guachinche permanece cerrado por descanso del personal.

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