Cinco vuelos a Tenerife Norte son desviados por la mala visibilidad

La mala visibilidad en el aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, en Los Rodeos, obligó este miércoles a desviar cinco vuelos que tenían previsto aterrizar a primera hora de la mañana.

Según informó Aena, todos los vuelos afectados fueron redirigidos al aeropuerto Tenerife Sur.

Vuelos desde Lanzarote, La Palma, Barcelona y Sevilla

De los cinco vuelos desviados, dos procedían de Lanzarote y uno de La Palma. Los otros dos tenían origen en Barcelona y Sevilla.

La incidencia afectó, por tanto, tanto a conexiones interinsulares como a vuelos procedentes de la Península.

Una incidencia por las condiciones meteorológicas

Los desvíos se produjeron por la falta de visibilidad en el entorno de Los Rodeos, una situación que puede complicar los aterrizajes en Tenerife Norte.

Cuando las condiciones no permiten operar con normalidad, los vuelos pueden ser derivados a otro aeropuerto por motivos de seguridad. En este caso, el aeropuerto alternativo fue Tenerife Sur.