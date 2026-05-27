El Cabildo de Tenerife y RTVC refuerzan la coordinación ante emergencias y riesgos meteorológicos

El Cabildo de Tenerife y Radiotelevisión Canaria han firmado un convenio de colaboración para mejorar la anticipación, la prevención y la respuesta ante situaciones de riesgo en la Isla. El acuerdo busca reforzar la coordinación institucional en episodios de fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, inundaciones u otros incidentes no rutinarios que puedan afectar a la población.

El convenio se enmarca en la aplicación del Plan Territorial Insular de Emergencias de Tenerife y tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogables hasta un máximo de ocho. La colaboración permitirá aprovechar tanto la tecnología de monitorización del Cabildo como la experiencia del equipo de meteorología de RTVC para mejorar la gestión de emergencias.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó que la prevención y la anticipación son claves para proteger a la ciudadanía y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia. Según señaló, el acuerdo supone un avance en la coordinación entre instituciones y en el uso de la tecnología y la información al servicio público.

El objetivo es tener información más rápida y rigurosa

Uno de los objetivos principales del convenio es mejorar la comunicación con la ciudadanía cuando se produzcan situaciones de riesgo. El Cabildo subraya la importancia de contar con canales oficiales y fiables, especialmente en un contexto en el que la desinformación puede circular con rapidez por redes sociales durante episodios de emergencia.

Dávila recordó que la corporación insular ha realizado inversiones en tecnología, monitorización y cámaras térmicas para disponer de información más precisa y en tiempo real. Esa información podrá ser utilizada para anticipar escenarios, apoyar la toma de decisiones y trasladar mensajes útiles a la población.

RTVC, por su parte, tendrá acceso a herramientas avanzadas de monitorización y sistemas de análisis de datos del Cabildo. Además, el Servicio de Información Meteorológica del ente público participará en fases de preemergencia y emergencia con asesoramiento técnico especializado.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, señaló que la colaboración entre administraciones y medios públicos es esencial para garantizar información rápida, útil y contrastada en situaciones de riesgo.

RTVC como herramienta de protección civil

El administrador general de RTVC, César Toledo, explicó que el acuerdo pone los recursos de la televisión pública al servicio de la gestión de emergencias. Según indicó, la combinación entre el equipo meteorológico de RTVC y la tecnología del Cabildo permitirá afrontar este tipo de situaciones con mayores garantías.

Toledo defendió que la televisión pública también debe entenderse como una herramienta esencial dentro del sistema de protección civil, especialmente por su capacidad para llegar a la población con información actualizada y mensajes de utilidad en momentos críticos.

El responsable del ente público añadió que la intención es extender este modelo de colaboración al resto de instituciones insulares y al Gobierno de Canarias, con el objetivo de avanzar hacia una red de coordinación más amplia.

Asesoramiento técnico antes de que llegue la emergencia

La responsable de Meteorología de RTVC, Vicky Palma, explicó que el convenio oficializa una labor de asesoramiento que ya se venía realizando en situaciones de meteorología adversa y protección civil.

El acuerdo permitirá reforzar ese apoyo técnico al Cabildo de Tenerife, tanto cuando se activen planes de emergencia como en fases previas, cuando todavía es posible adoptar medidas preventivas antes de que se produzcan incidentes graves.

En la firma del convenio también estuvo presente el director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín.