El Cabildo se abre a cambiar el Día de Tenerife: “Es un asunto que se puede hablar”

“Es un asunto que se puede hablar”. El Cabildo se abre a modificar el Día de Tenerife tras la polémica generada en torno a este acto. El vicepresidente segundo de la institución insular, José Miguel Ruano, defendió este miércoles la celebración pero, al mismo tiempo, mostró la disposición del grupo de gobierno (CC-PP) a realizar modificaciones. “No es un asunto que esté absolutamente cerrado”, manifestó.

El Día de Tenerife se implantó este año y se celebró el 2 de febrero, coincidiendo con la festividad de la Virgen de Candelaria. En su primera edición se reconoció a quienes ya habían sido distinguidos como Medalla de Oro, Hijo Predilecto o Hijo Adoptivo, mientras que el objetivo futuro es entregar en esa fecha tales distinciones. Sin embargo, la iniciativa suscitó algunas críticas y recientemente se ha conocido la creación de una plataforma que incluso ha dirigido una carta formal al Vaticano ante el temor de que se desdibuje la festividad de la patrona de Canarias.

El vicepresidente primero del Cabildo, Lope Afonso (PP), dijo este miércoles no tener constancia de esa iniciativa ciudadana. “Particularmente no veo motivo de incompatibilidad alguna y, por supuesto, siempre partiendo de la premisa del máximo respeto a aquellos que puedan discrepar de la propuesta que este gobierno ha planteado como institucional”, expresó al ser preguntado al respecto durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. “No es excluyente celebrar la festividad religiosa y cultural con que ese día sea también de encuentro y de orgullo para todos los tinerfeños”, añadió.

“Generando una polémica que no existe”

Por su parte, José Miguel Ruano consideró que ese asunto está “generando una polémica que no existe”, e indicó que no se han reunido con la plataforma creada porque esta no lo ha solicitado. En su opinión, no se producen “interferencias” entre ambas citas, a lo que agregó que el Día de Tenerife se produce “al final de la tarde, ya casi en la noche”.

Si bien Ruano mostró disposición a repensar el acto, también planteó que la fecha “resulta idónea por esa naturaleza de día festivo”. Y remarcó: “En cuanto a la parte litúrgica y religiosa, nosotros no solo la compartimos, sino formamos parte de ella y estamos presentes en todos esos actos religiosos que se organizan y lo vamos a seguir haciendo”.

Las manifestaciones de Ruano y Afonso se produjeron durante su comparecencia tras una sesión del Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife en la que hubo varios acuerdos relevantes. Entre ellos se encuentra la aprobación de la convocatoria de becas dirigida a estudiantes de la Isla para el curso 2026-2027, con una inversión estimada de hasta 14 millones de euros. “Esta línea de ayudas permitirá que más de 6.000 jóvenes puedan continuar su formación con respaldo público, dentro de una política educativa que busca garantizar la igualdad de oportunidades y reducir las barreras económicas para el acceso a la educación”, destacó la institución insular.

Modalidades de becas

La convocatoria incorpora ayudas para alumnado con necesidades educativas especiales, que se suman a otras modalidades ya consolidadas, como son las becas para estudios universitarios de grado, máster y doctorado; las ayudas complementarias al programa Erasmus; las aportaciones para el transporte, y los fondos para enseñanzas artísticas y Formación Profesional.

Además, este miércoles se acordaron las bases y la convocatoria del Cheque Guardería para el curso 2026-2027, “una iniciativa destinada a aliviar la carga económica de las familias con hijos pequeños y favorecer la conciliación laboral y familiar”. La medida contará con una inversión inicial de 1,3 millones de euros, que podrá incrementarse hasta los 2 millones en función de la demanda.

Otra decisión fue la de dar luz verde al encargo para la ejecución del servicio de mejora de los senderos y otras infraestructuras de uso público en el Parque Rural de Anaga. Esta actuación contará con una inversión de algo más de 1,4 millones de euros de fondos propios. El plazo de ejecución es de 18 meses, comprendido entre el 1 de junio de 2026 y el 30 de noviembre de 2027. El objetivo es paliar las incidencias ocasionadas por los temporales registrados entre noviembre y marzo.

Más en detalle, entre los trabajos previstos se incluyen actuaciones inmediatas para resolver incidencias urgentes y garantizar la operatividad de los senderos en condiciones de seguridad; la actualización de inventarios de señales, paneles informativos y otros elementos funcionales; la realización de estudios sobre el estado de la red de senderos, y la elaboración de memorias técnicas y proyectos necesarios para la reparación y reconstrucción de infraestructuras afectadas.