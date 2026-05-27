La Aemet prevé un cambio radical en el tiempo en Tenerife: temperaturas más bajas y rachas muy fuertes de viento este jueves
Los termómetros oscilarán entre los 20 y 23 grados en la isla
Cambio radical en el tiempo en Tenerife para este jueves, 28 de mayo. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que la calima ya habrá desaparecido del todo, pero, además, habrá un notable descenso de las temperaturas, una situación similar al resto del archipiélago.
En concreto, se esperan intervalos nubosos en el litoral norte, más compactos en el nordeste, con apertura de amplios claros durante las horas centrales, mientras que estará poco nuboso o despejado en el resto.
Temperaturas en ligero descenso, moderado en zonas altas, especialmente en medianías, oscilando los termómetros entre los 20 y 23 grados.
Fuertes vientos
El viento soplará moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas bajas de la vertiente este y extremo oeste donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, predominando las brisas en costas del oeste.
En cumbres el viento será moderado del oeste rolando a noroeste, en altas cumbres será fuerte con rachas ocasionalmente muy fuertes durante la madrugada, amainando el resto del día.
Previsión general
En cuanto a la predicción para el conjunto del archipiélago, estará nuboso en el litoral norte de las islas montañosas y el oeste de Lanzarote y Fuerteventura, abriendo amplios claros durante las horas centrales.
Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en costas, siendo moderado en zonas de interior, especialmente en medianías, así como la vertiente este de Lanzarote y Fuerteventura.
Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en las islas centrales y predominando las brisas en costas del suroeste de las islas de mayor relieve.
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