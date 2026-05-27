La Aemet prevé que la calima se disperse este miércoles por la noche en Tenerife, pero seguirá haciendo calor
Los termómetros oscilarán entre los 19 y 29 grados, aunque se podrán dar picos de 30 en algunos puntos de la isla
El calor seguirá este miércoles en Tenerife, con temperaturas que podrán alcanzar los 30 grados en algunos puntos, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Aun así, el efecto más destacado será que la calima, que lleva unos días afectando a la isla, remitirá a últimas horas del día
En cuanto al conjunto del archipiélago, se espera un descenso generalizado de las temperaturas y viento de componente flojo, aunque se podrán producir picos más intensos.
Previsión de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:
TENERIFE
Poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en el litoral norte, especialmente a primeras y últimas horas. Calima ligera que remitirá al final del día. Temperaturas en descenso moderado, localmente notable en las máximas de zonas de interior. Aún sin descartar que se alcancen 30 ºC localmente en zonas de medianías. Viento de componente norte de flojo a moderado, ocasionalmente fuerte en el extremo oeste y noreste. En medianías y zonas altas, flojo variable con predominio de la componente oeste, salvo en altas cumbres donde será fuerte.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 19 29
LA GOMERA
Poco nuboso, con algunos intervalos de nubes bajas en el litoral norte a primeras y últimas horas. Calima ligera amainando por la tarde. Temperaturas en descenso moderado, localmente notable en las máximas de zonas de medianías orientadas al norte. Viento de componente norte moderado, ocasionalmente fuerte en costas noroeste y este. Flojo con predominio del oeste en medianías, que será de moderado a fuerte en cumbres.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 19 25
LA PALMA
Poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en costas del norte y este, especialmente a primeras y últimas horas. Calima ligera amainando por la tarde. Temperaturas en descenso moderado, localmente notable en las máximas de zonas de interior. Viento de componente norte moderado, más intenso en el sudeste y el noroeste. Flojo con predominio del oeste en medianías, que será de moderado a fuerte en cumbres.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 22
EL HIERRO
Poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en costas del norte a primeras y últimas horas. Calima ligera amainando por la tarde. Temperaturas en descenso moderado, especialmente en las máximas de zonas de interior. Viento del nordeste moderado, más intenso en extremos nordeste y noroeste. Flojo con predominio del oeste en medianías, moderado en cumbres.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 15 23
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