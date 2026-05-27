Abierta la inscripción para ver al papa León XIV en su encuentro con migrantes en La Laguna

La organización de la visita del papa León XIV a Canarias ha abierto el plazo de inscripción para asistir al encuentro que el Pontífice mantendrá con realidades migrantes el próximo 12 de junio en la Plaza del Cristo de La Laguna. El acto comenzará a las 10:10 horas y tendrá una duración aproximada de 40 minutos, dentro de la agenda prevista durante su estancia en Tenerife.

El acceso al recinto estará limitado por motivos de aforo y organización. Las personas interesadas deberán formalizar su inscripción previamente y acudir con antelación, ya que la entrada a la plaza solo estará permitida entre las 7:00 y las 9:10 horas. A partir de ese momento, el recinto quedará cerrado antes de la llegada del Papa.

La organización ha señalado además que las personas asistentes deberán permanecer de pie durante el encuentro. Por razones de seguridad y movilidad, no estará permitida la entrada con sillas ni carritos. También se ha advertido de que el sistema bloqueará automáticamente las solicitudes de quienes ya estén inscritos para asistir a la misa prevista ese mismo día en Santa Cruz de Tenerife.

El sistema rechazará algunas solicitudes

Quienes ya estén inscritos para asistir a la misa prevista ese mismo día en Santa Cruz de Tenerife no podrán registrarse también para el acto de La Laguna.

El sistema bloqueará automáticamente esas solicitudes para evitar duplicidades y repartir el aforo disponible entre más personas.

Un encuentro centrado en la migración

El acto en la Plaza del Cristo se celebrará después de la visita del Papa al Dispositivo de Acogida Humanitaria de Emergencia de Las Raíces.

La cita tendrá como eje la realidad migratoria en Canarias. Está previsto que intervengan personas migrantes procedentes de África y América, además de voluntarios y profesionales que trabajan en proyectos de acogida e integración social.

La Iglesia espera una reflexión social

El delegado de Migraciones de la Diócesis, Suso González Concepción, explicó que el encuentro tendrá un formato “intenso y sencillo” para mostrar el trabajo que realizan las entidades que acompañan a las personas migradas.

También señaló que la visita del Pontífice puede servir para “remover conciencias” y abrir una reflexión sobre la acogida, la protección y la integración de quienes llegan a Canarias.