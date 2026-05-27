Más del 75% de los empleados de la Refinería de Tenerife se suman a la huelga estatal del sector

Miles de trabajadores y trabajadoras del sector del refino han secudando este miércoles la huelga estatal convocada por el Sindicato de Trabajadores (STR) en los principales complejos industriales del país, en una jornada que el sindicato califica ya de “histórica” para el sector. En Tenerife, el seguimiento ha sido superior al 75%.

Desde primera hora de la mañana se han producido movilizaciones, concentraciones y seguimientos de huelga en las refinerías y centros industriales de Tenerife, Tarragona, Cartagena, Puertollano, A Coruña, Muskiz (Bilbao), Castellón, Huelva, San Roque, y Asesa Tarragona.

El STR cifra en más de 4.000 las personas movilizadas durante la jornada y asegura que el seguimiento está siendo “muy elevado” en el conjunto del sector.

Asistencia en Tenerife

En concreto, en la Refinería de Tenerife desde donde se distribuye más del 80% del combustible consumido en Canarias, el seguimiento de esta huelga es superior al 75%.

“La plantilla del refino está enviando hoy un mensaje muy claro a la patronal. Después de décadas trabajando en condiciones de penosidad, peligrosidad y turnicidad permanente, el sector ha dicho basta”, explica el sindicato, que insiste en que la huelga no responde a una reivindicación económica puntual, sino a una reclamación vinculada directamente a la salud laboral y al reconocimiento del coeficiente reductor de la edad de jubilación para las trabajadoras y trabajadores del refino.

“No estamos hablando de privilegios. Estamos hablando de justicia para miles de personas que llevan décadas sosteniendo una industria estratégica para este país”, añade.

Una reivindicación histórica

Desde el STR interpelan directamente a la AICE (Asociación de la Industria del Combustible de España) y a las empresas del sector, a quienes acusan de haber bloqueado durante años cualquier avance real sobre esta reivindicación histórica.

“La patronal todavía está a tiempo de abrir una negociación seria y con compromisos reales. Pero si continúan ignorando al sector, el conflicto no terminará hoy”, afirma.

El sindicato advierte además de que, en caso de no producirse avances en las próximas semanas, no descarta iniciar un calendario de movilizaciones “más intensas y sostenidas en el tiempo”.

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“Hoy el sector del refino ha demostrado su fuerza y su capacidad de movilización conjunta. Este conflicto no ha terminado”, concluye.