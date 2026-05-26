La UE cambia las normas: pagará a los tinerfeños por reciclar la ropa usada

La Unión Europea prepara un cambio considerable en la gestión de residuos textiles con un sistema que podría compensar económicamente a quienes reciclen la ropa usada. La iniciativa busca dar una segunda vida a la ropa, impulsando el reciclaje textil y reduciendo la cantidad de prendas que acaban cada año en los vertederos.

Estaña es uno de los países que participara en el proyecto piloto impulsado desde Bruselas.

Cómo funcionarán los contenedores inteligentes

La propuesta forma parte del proyecto europeo TexMat y apuesto por instalar contenedores inteligentes capaces de analizar automáticamente la ropa depositada por los ciudadanos.

Estos dispositivos podrán identificar el tejido y el estado de la prenda, y conocer si es posible su reutilización o si debe reciclarse para recuperar materiales. En función del análisis que realice el contendor, la ropa se destinará a la reutilización o al reciclaje textil.

La incitativa arrancará este 2026 con la instalación de dos contenedores en España, uno en una zona urbana y otro en una zona más rural, con el objetivo de analizar su funcionamiento y efectividad en cada zona.

Residuos textiles

Esta iniciativa se lleva a cabo tras comprobar que el volumen de ropa desechada sigue aumentando cada año. En España, se genera una media de entre 15 y 20 kilos de ropa por persona. Una cantidad de residuo textil que en muchas ocasiones acaba junto a la basura diaria.

La UE busca acabar con la gran cantidad de residuos textiles que se generan cada año / Europa Press

Los ciudadanos pondrán recibir recompensas

Uno de los aspectos que más llama la atención de los ciudadanos es que podrán recibir incentivos económicos por reciclar la ropa que ya no utilicen. El objetivo de Bruselas es fomentar una mayor implicación por parte de la población, algo que hasta ahora no se está llevando a cabo porque muchos ciudadanos acaban desechando su ropa vieja en la basura doméstica.