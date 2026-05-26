SOS Playa de San Marcos logra que el Ayuntamiento de Icod habilite el muelle y mejore accesos

La plataforma ciudadana SOS Playa de San Marcos, que lucha por la conservación de este punto del litoral icodense, logra que el Ayuntamiento se comprometa a acondicionar el muelle y la entrada a la zona de baño antes del verano. Este acuerdo llega mientras se desbloquea el proyecto de rehabilitación de la playa tras una década de polémicas y espera. El compromiso de la institución local -gobernado por AI y PSOE- surge en la reunión que el colectivo solicitó tras la concentración celebrada el 16 de mayo ante el Gobierno de Canarias. "Se comprometieron a arreglar lo que les compete, que no es mucho, en lo que se desbloquea el proyecto. Se planteó acondicionar el muelle, actualmente cerrado, para que las personas mayores puedan bañarse ante la dificultad de acceso de la playa por las piedras tan grandes que hay", comenta. Además, el acuerdo contempla la adecuación de una de las entradas. "Meterán una pala pequeña para quitar callados y poner unas tarimas", añade.

El compromiso de la institución local surge en la reunión que el colectivo solicitó tras la concentración celebrada el 16 de mayo ante el Gobierno de Canarias. Por otro lado, González García anuncia que durante el pleno de este martes 26 se tratará lo que le compete arreglar a Costas sin necesidad de que el proyecto de rehabilitación esté en marcha. "A la Dirección General de Costas le toca arreglar los huecos que están en la zona de las duchas", explica.

Un punto de inflexión necesario

El punto de inflexión para la playa de San Marcos llegará en cuanto el proyecto esté desbloqueado. En ese momento, el compromiso del Ayuntamiento es reactivar el Consejo de Recuperación de la Playa, "donde estábamos la plataforma, todos los partidos políticos y representantes de la cofradía de pescadores para saber de primera mano cómo van los trabajos de recuperación". Este organismo se disolvió en 2020 tras la dimisión de varios de sus componentes. La representante del colectivo asegura que "ahora no tiene sentido recuperar el consejo. Hasta que no esté el proyecto desbloqueado y el informe de impacto ambiental no se puede licitar la obra, ni ver cómo va".

"Antes de la concentración que celebramos ante el Gobierno de Canarias no mantuvimos ningún contacto con ninguna administración pública, ni con ningún partido político. Ahora, si cualquiera nos llama, estamos dispuestos a hablar", comenta. La solicitud de reunión con el Ayuntamiento de Icod de los Vinos obedece a que "pensábamos, y estamos seguros, que es necesario arreglar algo de cara al verano para que el acceso a la playa sea lo menos traumático posible", define la portavoz.

"Vamos a seguir en la lucha"

No obstante, no han solicitado más encuentros con ninguna otra institución. Tampoco han recibido la llamada de otras entidades después de la concentración celebrada el 16 de mayo en la que alrededor de 500 personas se manifestaron ante la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias de Santa Cruz. "Como mínimo, algún representante de Coalición Canaria tendría que haber llamado a la plataforma para concretar una reunión y decirnos cómo va el informe de impacto ambiental. De momento, silencio administrativo total", protesta González García. "Vamos a seguir en la lucha hasta que nos den una respuesta. La gente se movilizó hasta Santa Cruz y con los pocos medios que cuenta la plataforma, fue un éxito. Cada uno que asuma su responsabilidad", concluye.