Mujer latina, de mediana edad y en pobreza "crónica": el perfil más atendido por Cáritas Tenerife

En solo doce meses, de enero a diciembre de 2025, Cáritas Diocesana de Tenerife atendió a un total de 12.466 vecinos de la provincia occidental, el equivalente a un 1% de su población (cifrada en más de un millón de habitantes). Pese a que las condiciones de vida de la población general han mejorado, todas estas personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social pidieron ayuda a la entidad porque las repuestas ofrecidas por las administraciones públicas fueron "insuficientes". Así lo recoge la última memoria de la organización, un documento publicado este martes que también subraya que seis de cada diez usuarios ―el 63,9%― son migrantes.

La mayoría ha llegado a las Islas desde Latinoamérica: el 33% venezolanos, 10% cubanos y 7% colombianos. Dentro de este colectivo, de por sí vulnerable, las peor paradas son las mujeres ―representan el 58,8%, frente al 41,2% de hombres ― y, en especial, aquellas de mediana edad, entre los 45 y 60 años. Este fue el perfil que más tocó en la puerta de la entidad el año pasado.

Sin embargo, en sus Unidades Móviles de Atención en Calle, un servicio para asistir a personas en sinhogarismo sin hogar que no están vinculadas a los servicios sociales municipales, los usuarios más habituales siguen siendo los europeos. Para el equipo detrás de estos recursos, podría haber una razón que explicara este dato: son un perfil que lleva muchos años en las Islas y que ha cronificado su situación de exclusión residencial "extrema", es decir, que llegaron en otra época y se han quedado malviviendo en asentamientos, caravanas o en la calle.

Los migrantes, el colectivo peor parado

Cáritas trabaja con personas migrantes desde todos sus proyectos, ya que es un colectivo que enfrenta barreras añadidas como el desconocimiento de sus derechos, la indefensión o las dificultades para regularizar su situación. De hecho, el 48% de extranjeros está en situación de exclusión social, según la organización.

El obispo de la Diócesis de Tenerife, Eloy Santiago, recordó que detrás de estas hay personas con dignidad: "Elijamos amar y dejemos a un lado la indiferencia, las falsas noticias y las actitudes xenófobas, en un futuro podemos ser nosotros los que estemos en una situación similar". Un mensaje que cobra ahora especial relevancia, ya que el papa León XIV visitará Canarias para conocer su realidad migratoria.

¿Cuántas personas necesitaron ayuda?

El número de personas atendidas cayó en 2025 por el fin de la emergencia volcánica en La Palma y por el impulso a ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la subida del salario mínimo, entre otras cuestiones. Pese a que las condiciones de vida de la población general han mejorado levemente, el director de Cáritas Diocesana de Tenerife, Juan Rognoni, señaló que las medidas actuales son insuficientes y, como consecuencia, la pobreza en las Islas se está cronificando. "Las soluciones frente a la exclusión no pueden limitarse a ayudas paliativas individuales o puntuales, sino que deben orientarse a la regularización del mercado de la vivienda y el empleo, dos cuestiones que actúan como motores de la desigualdad en Canarias", criticó.