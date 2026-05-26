Listado de los mejores festivales de Tenerife para que no te pierdas ni un baile este verano

Con la llegada del buen, hacer planes al aire libre es casi una obligación. Y, entre las múltiples opciones existentes, los festivales se postulan como los favoritos. Buena música, amigos y algo de tomar es el cóctel perfecto para que la cita sea todo un éxito. Y si a eso le sumas disfrutar de tu cantante o dj favorito, la experiencia adquiere cada vez más puntos.

Si eres un amante de los festivales y no sabes a cuál acudir este verano, no te preocupes, porque te traemos algunas opciones para que disfrutes de ellos en Tenerife. Y te aseguro que habrá para todos los gustos, ya que en los últimos años la isla se ha convertido en el epicentro de la música internacional, con propuestas que no dejan de sorprendernos.

Bresh

La fiesta internacional Bresh, conocida como «la fiesta más linda del mundo», llegará el 30 de mayo, coincidiendo con el Día de Canarias, al Parque Marítimo César Manrique, en una edición muy especial que transformará uno de los espacios más icónicos de Canarias en una experiencia única frente al mar. El evento reunirá música, color, cultura y una atmósfera incomparable en una jornada diurna rodeada de piscinas, palmeras y uno de los atardeceres más espectaculares del Atlántico. Y por si no sabes qué te puedes encontrar en esta fiesta, así se publicitan: "No es una discoteca. No es un festival. Es un ritual colectivo donde pop, reggaetón, cumbia y los hits que te saben de memoria se convierten en algo mucho más grande que la música". Las entradas están a la venta en farra.world/bresh/.

Tenerife Music Festival

En unas pocas semanas llega el Tenerife Music Festival, que se celebrará el 12 y 13 de junio en Santa Cruz de Tenerife. Este evento, que ya se ha hecho un nombre en la capital chicharrera, traerá en esta edición a artistas como Rels B, Nathy Peluso, Club Grasa y El Arrebato, en la jornada del viernes; y Camilo, Pablo Alborán, Ana Mena e Iván Ferreiro, el sábado.

Dos días de música en los que no podrás dejar de cantar y bailar. Las entradas puedes adquirirlas en tenerifemusicfestival.es y entradas.com.

Concierto de Sting

En este caso, no hablamos de un festival, sino de un concierto de primer nivel que bien merece salir en este listado. El icónico músico británico Sting, ganador de 17 premios GRAMMY, aterrizará en julio en la isla con su gira mundial Sting 3.0.

El artista actuará en Tenerife el 10 de julio, en el anexo de Palmetum de Santa Cruz.

Tenerife Cook Music Fest

Inmersos en pleno verano llegará uno de los eventos más consolidados de la isla: el Tenerife Cook Music Fest, que repite en la explanada del muelle de Santa Cruz de Tenerife. Una nueva edición para disfrutar de tres días de música, gastronomía y ocio bajo tres temáticas diferentes: Urban mood, Latin mood y Tropical mood.

Artistas como Don Omar, cuyo anuncio agotó entradas en pocos minutos, Lola índigo, Chayanne, Gente de Zona, Elvis Crespo, Tito Nieves u Olga Tañón, una institución en este festival, pondrán a bailar a los miles de asistentes que se prevé que acudan entre el 16 y el 18 de julio al recinto capitalino. Las entradas están disponibles en cookmusicfest.es.

Sunblast

El Festival Sunblast regresa el 8 de agosto a Costa Adeje, consolidándose como uno de los eventos musicales más importantes del archipiélago y una referencia indiscutible del circuito europeo de festivales de verano. Con más de una década de trayectoria, Sunblast se ha posicionado como el festival multistage más grande de Canarias, gracias a un formato 360º único en el mundo y a una propuesta artística y experiencial que trasciende lo puramente musical.

Siete escenarios diferentes con estilos y energías distintas para que pases un día marcado por la música tecno, house y urbana. Las entradas puedes adquirirlas en farra.world/sunblast/.

Isla Baja Salsa Fest

Los amantes de la salsa cuentan, por segundo año consecutivo, con una cita imperdible en el norte de la isla. El municipio de Los Silos acogerá el 29 de agosto el Isla Baja Salsa Fest, un cita con disfrutar de la mejor música local internacional de este género músical con el que es imposible no ponerse a bailar.

En esta edición actuarán la cubana Haila Mompié con su orquesta, el puertorriqueño Moncho Rivera y, desde Italia, La Máxima 79. A ellos se unirá, por segundo año consecutivo, una de las orquestas más populares de Tenerife: La Sabrosa. Si no quieres perderte la oportunidad de escuchar y bailar una buena salsa, puedes adquirir tu entrada en islabajasalsafest.es.

Phe Festival

Tenerife Phe Festival cumple con su cita anual y, en esta edición, se celebrará los días 4 y 5 de septiembre en Puerto de la Cruz. El festival recupera su formato de dos escenarios para 18 directos, reforzado por un tercer espacio, el Phe Club, dedicado a la cultura de baile.

Cartel del Phe Festival. / E. D.

Fat Dog, Belice, Carlos Ares, Natalia Doco o Good Franco son algunos de los protagonistas de esta edición, que traerán sus mejores propuestas hasta Tenerife. Conoce toda la información sobre el festival en este enlace.