Un juez de Tenerife representará a España ante la Conferencia de La Haya

El magistrado Íñigo Herrero Elejalde, titular de la Plaza dos de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto de la Cruz, en Tenerife, ha sido designado juez de enlace de España ante la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. El nombramiento figura en la Orden PJC/496/2026, de 18 de mayo, publicada en el Boletín Oficial del Estado, y tendrá una duración inicial de tres años renovables.

Herrero representará al Poder Judicial español en este foro internacional junto a la magistrada Ana del Ser López, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La designación fue adoptada a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y formalizada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El nombramiento supone un reconocimiento a la trayectoria del magistrado en el ámbito de la cooperación judicial internacional, especialmente en materias civiles y de familia. Además, refuerza la presencia de un juez destinado en Tenerife en uno de los principales espacios internacionales dedicados a armonizar normas y facilitar la colaboración entre sistemas jurídicos.

Una trayectoria ligada a la cooperación judicial internacional

Íñigo Herrero Elejalde cuenta con una trayectoria jurisdiccional vinculada a la cooperación jurídica internacional, el Derecho de familia internacional y las redes europeas. Según la información facilitada, dispone de experiencia en auxilio judicial internacional y domina inglés, francés e italiano.

Accedió a la carrera judicial en 2012 y ha ejercido en distintos destinos, entre ellos Burgos, Miranda de Ebro y Puerto de la Cruz. También ha intervenido en comisión de servicio con relevación de funciones en las secciones Primera, Tercera y Cuarta, de ámbito civil, de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Su perfil profesional incluye participación en congresos internacionales celebrados en ciudades como Sevilla, Alicante y París, así como publicaciones relacionadas con la cooperación judicial internacional, los menores y los derechos humanos.

Además de su labor jurisdiccional, Herrero es docente desde el curso 2022-2023 en asignaturas del área de Derecho Internacional Privado del Departamento de Derecho Público, Privado y Especial de la Empresa de la Universidad de La Laguna.

Esta actividad académica complementa su especialización en materias internacionales y refuerza su perfil técnico para asumir una función de enlace ante un organismo como la Conferencia de La Haya.

Participación en redes judiciales europeas e internacionales

El magistrado también ha desempeñado tareas de coordinación técnica en redes judiciales europeas e internacionales. Entre otros cometidos, ha actuado como experto designado por España en reuniones de Comitología de la Comisión Europea.

Asimismo, es miembro activo de la Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional (REJUE) desde 2019. Esta red, coordinada por el Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial, está formada por jueces y magistrados especializados y distribuidos por todo el territorio nacional.

Desde 2024, Herrero también forma parte de la Comisión de actualización del Prontuario Judicial de Cooperación Internacional y es representante en el Grupo Focal de Eurojust sobre Migrant Smuggling. Además, ha participado en proyectos internacionales y de cooperación al desarrollo como experto judicial de corta duración en países como Serbia, Turquía o Colombia.