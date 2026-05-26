La Guardia Civil no está pidiendo la baliza V16 en los controles de las carreteras: estos son los casos en los que pueden denunciar a los conductores tinerfeños

La baliza V16 llegó el pasado 1 de enero con la finalidad de sustituir a los tradicionales triángulos de emergencia. Desde su implantación, los conductores se han mostrado preocupados por si los agentes les paraban en un control rutinario y les solicitaban el dispositivo de emergencia.

Sin embargo, las autoridades no está realizando comprobaciones rutinarias para saber si los conductores cuenta con la baliza en el vehículo. "Se trata de una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. Incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de sí esta es o no recargable", explica la DGT.

No suele pedirse en los controles

Aunque la normativa establece sanciones por no disponer de la baliza V16, no existe una ley específica de la DGT que exija el dispositivo de emergencia en los controles habituales. Los agentes cuando comprueban los elementos obligatorios del vehículo se centran más en otros aspectos fundamentales.

Los agentes no revisan la baliza en los controles rutinarios / Neomotor

Cuando es más probable que la pidan los agentes

Si los conductores han sufrido una avería o accidente y el vehículo ha quedado detenido en la vía sin señalizarse correctamente, los agentes si pueden exigir el uso del dispositivo de emergencia par alertar al resto de usuarios y garantizar la seguridad vial.

El principal objetivo de la luz de emergencia es alertar al resto de conductores de que el vehículo ha sufrido un percance para evitar nuevos accidentes o atropellos. Además, recuerdan que debe llevarse en un lugar de acceso rápido, como la guantera o el lateral de la puerta, para acceder a ella en caso de emergencia.

Sanciones

No llevar la baliza de emergencia V-16 supone una sanción económica de 80 euros por no disponer de ella y 200 euros cuando no se señaliza correctamente un vehículo inmovilizado. En ambos casos, la multa se reduce al 50% si se abona dentro del plazo establecido.