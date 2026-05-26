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Dácil, Bencomo o Guayarmina: estos son los nombres que entran gratis a Loro Parque por el Día de Canarias

El parque de Puerto de la Cruz ofrece entrada gratuita el 30 de mayo a quienes compartan nombre con antiguos menceyes y princesas guanches

Niños disfrutan de una visita en Loro Parque.

Niños disfrutan de una visita en Loro Parque. / ED

Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

Loro Parque se suma a la celebración del Día de Canarias con una iniciativa dirigida a personas que lleven nombres vinculados a la tradición indígena del Archipiélago. El parque, ubicado en Puerto de la Cruz, ha anunciado a través de sus redes sociales que el próximo sábado 30 de mayo permitirá la entrada gratuita a quienes tengan determinados nombres de menceyes o princesas guanches.

La promoción, planteada como un guiño a la identidad canaria, estará disponible únicamente para las personas cuyos nombres coincidan con los incluidos en el listado difundido por el parque. Para acceder gratis, será necesario presentar el DNI en taquilla, según la publicación realizada por Loro Parque.

Estos son los nombres que podrán entrar gratis en Loro Parque

La promoción está dirigida a personas que se llamen como alguno de los nombres incluidos por Loro Parque en su anuncio. La lista combina nombres asociados a antiguos menceyes guanches y nombres femeninos de fuerte arraigo en la cultura popular canaria.

Las personas que podrán acceder gratis al parque el 30 de mayo son aquellas que se llamen:

Acaimo, Beneharo, Añaterve, Adjoña, Pelinor, Romen, Pelicar, Bencomo, Tegueste, Dácil, Guayarmina, Guacimara, Cathaysa o Arminda.

Para poder entrar al parque bastará con acudir a taquilla y acreditar el nombre mediante el Documento Nacional de Identidad. La medida no se presenta como un descuento general por residencia ni como una promoción para todas las personas nacidas en Canarias, sino como una acción puntual asociada a esos nombres concretos.

Un guiño a la identidad canaria en una fecha señalada

El parque menciona expresamente los nombres de mencey y princesa guanche, dos referencias muy presentes en el imaginario histórico del Archipiélago.

Los menceyes eran los dirigentes de los antiguos menceyatos de Tenerife antes de la conquista castellana. Nombres como Bencomo, Tegueste, Acaimo, Añaterve o Pelinor forman parte de esa memoria histórica insular y siguen presentes en la toponimia, la literatura, la divulgación cultural y el uso como nombres propios.

Noticias relacionadas y más

En el caso de nombres como Dácil, Guayarmina, Guacimara, Cathaysa o Arminda, su presencia en la cultura canaria está muy vinculada a relatos históricos, tradición oral y referencias literarias relacionadas con el pasado indígena de las Islas.

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