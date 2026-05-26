La contratación de guaguas, al límite ante la visita del papa León XIV a Canarias: "Estamos tocando techo"

La visita del papa León XIV a Canarias sitúa al sector del transporte discrecional de viajeros por carretera ante una operativa sin precedentes en las Islas. A menos de dos semanas de las celebraciones previstas en Gran Canaria y Tenerife para los días 11 y 12 de junio, las empresas reconocen que la capacidad disponible está prácticamente agotada y que la incertidumbre sobre los accesos y aparcamientos amenaza con convertir la movilidad en el principal desafío logístico del evento.

José Ángel Hernández, secretario general de la Federación de Empresarios de Transporte de Canarias, es contundente: "Estamos prácticamente tocando techo". La afirmación no responde únicamente al volumen de reservas ya formalizadas, sino a las limitaciones operativas que prevé el sector para los días de la visita papal.

Cada guagua solo puede garantizar un servicio

Las empresas de transporte discrecional trabajan sobre una hipótesis conservadora: cada guagua podrá realizar un único servicio durante la jornada. La previsión de fuertes retenciones, cortes de tráfico y restricciones de circulación impide planificar rotaciones o dobles viajes.

Las empresas del transporte discrecional ya tienen comprometidas unas 600 guaguas entre Gran Canaria y Tenerife

En Tenerife hay confirmadas alrededor de 250 guaguas para los actos vinculados a la visita del Pontífice -en la plaza del Cristo y, en particular, en el multitudinario evento del Puerto de Santa Cruz-, mientras que en Gran Canaria la cifra ronda las 350. Traducido en capacidad de viajeros, el sector calcula que podrá movilizar unas 30.000 personas entre ambas islas. La cifra representa aproximadamente un tercio de la asistencia prevista por las autoridades y por la propia organización eclesiástica, que estima concentraciones cercanas a las 60.000 personas en cada sede.

El reto de traslados en días hábiles

La presión sobre el sistema de transporte aumenta porque los actos se celebrarán entre semana y en horarios de máxima actividad laboral y educativa. Para Hernández, ese es el elemento que diferencia esta visita de otros grandes eventos organizados en Canarias. "Un carnaval o un concierto no coinciden un jueves o un viernes a mediodía. Aquí estamos intentando mantener la vida ordinaria mientras afrontamos un acto extraordinario", señala.

El problema afecta tanto al transporte discrecional como al regular. Las compañías públicas deberán mantener sus líneas habituales al mismo tiempo que intentan reforzar frecuencias para absorber el incremento de viajeros. "Las guaguas públicas tienen que seguir haciendo su recorrido normal. Si el tráfico colapsa, también colapsa el servicio", advierte.

Las compañías trabajan con la previsión de que cada vehículo solo podrá hacer un servicio

En paralelo, las empresas privadas afrontan otra preocupación: todavía desconocen aspectos esenciales de la operativa. A quince días de la visita del papa, el sector asegura que no dispone de información concreta sobre los espacios habilitados para aparcamiento, las zonas de descarga de pasajeros o los circuitos de acceso y salida para cientos de vehículos.

Requisitos para moverse con seguridad

"Mover 250 o 350 guaguas, como se prevé en Tenerife y en Gran Canaria, requiere muchísimo espacio y una logística muy precisa", insiste Hernández. La experiencia del sector le lleva a defender un modelo sencillo: estacionar las guaguas en un único punto, permitir que los pasajeros accedan caminando al evento y regresar después al mismo lugar para evitar desplazamientos continuos de vehículos.

La patronal prepara un escrito dirigido a las administraciones competentes para reclamar información detallada sobre los planes de circulación y seguridad. Desde la Delegación del Gobierno en Canarias se adelanta que este miércoles se celebrará una reunión en la que está previsto que se presente el plan de seguridad que regula, entre otros asuntos, la movilidad para los actos del papa los días 11 y 12 de junio.

Fórmulas para liberar guaguas y atender la demanda

El sector admite que la situación podría aliviarse si las administraciones optaran por medidas extraordinarias como clases telemáticas o teletrabajo en las áreas metropolitanas de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Según los cálculos de Hernández, esa decisión permitiría liberar hasta 700 guaguas vinculadas al transporte escolar y sociosanitario.

El portavoz empresarial analiza. "Suspender clases no es inocuo", recalca. La medida tendría consecuencias directas para miles de familias y también para las propias empresas de transporte, que dejarían de facturar esos servicios contratados. "Si se suspenden las clases, nosotros no cobramos el día", recuerda, para recordar qué ocurrirá en el caso de centros asistenciales y servicios que van más allá de Educación.

La federación insiste en mantenerse al margen del debate político y administrativo. "Nosotros trabajaremos con el escenario que se decida", afirma Hernández. Pero al mismo tiempo subraya que el tiempo para adoptar decisiones empieza a agotarse. "Estamos a menos de quince días y este tipo de medidas normalmente se comunica con suficiente antelación para que todo el mundo pueda organizarse".

El temor del sector es que quienes no consigan transporte colectivo opten finalmente por el vehículo privado. "Si el tráfico queda bloqueado, las guaguas también quedan atrapadas", resume Hernández.