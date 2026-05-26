CC pide una tarifa geotérmica para situar a Tenerife en el mapa de la transición energética

El grupo de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo de Tenerife llevará al pleno del Debate sobre el Estado de la Isla, previsto para este viernes 29 de mayo, una propuesta para reclamar al Gobierno de España una tarifa energética específica para proyectos de geotermia en Canarias.

La formación nacionalista considera que esta medida es clave para hacer viables las iniciativas en marcha en la isla, entre ellas el sondeo estratégico previsto en el entorno de Vilaflor/Trevejos, y para situar a Tenerife como territorio de referencia en energías renovables estables y descarbonización.

Esta será una de las diez propuestas de resolución que CC defenderá en el pleno insular, centradas también en movilidad, juventud, salud, artesanía y modernización administrativa.

El portavoz del grupo nacionalista, José Miguel Ruano, defiende que Tenerife no debe desaprovechar la oportunidad de avanzar en una fuente de energía renovable con capacidad para reducir la dependencia exterior. A su juicio, la geotermia puede convertirse en una pieza relevante para reforzar la soberanía energética de Canarias, siempre que exista un marco estatal adaptado a la realidad de las islas.

Una tarifa específica para proyectos geotérmicos en Canarias

La propuesta de resolución plantea que el Estado establezca una tarifa propia para los proyectos geotérmicos del Archipiélago, tanto en la fase de exploración como en la de desarrollo. El objetivo es aportar seguridad jurídica, garantizar la rentabilidad de las actuaciones, atraer inversión privada y favorecer la creación de empleo técnico especializado.

Ruano sostiene que "no basta con hablar de transición energética" y que es necesario generar las condiciones para que los proyectos puedan salir adelante. Coalición Canaria considera que Tenerife tiene margen para avanzar hacia un modelo energético más autónomo, sostenible y menos vulnerable, pero reclama al Gobierno central medidas concretas que tengan en cuenta la singularidad de Canarias.

Vuelos y barcos en el programa Verano Joven

Otra de las propuestas que CC llevará al pleno se centra en el programa estatal Verano Joven. El grupo nacionalista pedirá al Gobierno de España que incluya bonificaciones específicas para el transporte aéreo y marítimo de los jóvenes residentes en Canarias, de forma que puedan beneficiarse del programa en condiciones equiparables a las de la juventud peninsular.

Los nacionalistas sostienen que el diseño actual del programa mantiene una visión peninsular, al bonificar medios como trenes, guaguas estatales e Interrail, pero dejar fuera los desplazamientos en avión o barco que necesitan los jóvenes canarios para llegar a la Península o moverse entre islas.

Ruano advierte de que un joven de Tenerife debe pagar antes un billete aéreo o marítimo para acceder a un programa que resulta más directo para quienes viven en territorio peninsular. Por ello, insiste en que las políticas estatales de juventud deben tener en cuenta la insularidad.

Transporte público gratuito en 2025 y 2026

Coalición Canaria también defenderá una propuesta para garantizar la gratuidad del transporte público terrestre en Canarias durante 2025 y 2026. La formación reclama al Estado que genere sin más demora el crédito correspondiente a la liquidación pendiente del 35% de la ayuda de 2025 y que consigne las cantidades necesarias para mantener la medida durante 2026.

El grupo nacionalista destaca que la gratuidad del transporte ha tenido un impacto directo en la economía de las familias y en el fomento de una movilidad más sostenible en Tenerife. Sin embargo, advierte de que los retrasos estatales están siendo asumidos por los cabildos, que soportan una carga económica que, según CC, no les corresponde y que no cubre el coste total del servicio.

Adaptar la normativa de residuos a la realidad insular

En materia de residuos, Coalición Canaria plantea instar al Gobierno de España y a la Unión Europea a adaptar la normativa de economía circular a la realidad de las regiones ultraperiféricas. La formación pide aplicar el artículo 14 del Régimen Económico y Fiscal de Canarias para compensar los sobrecostes derivados de la lejanía, la insularidad y la doble insularidad.

El grupo defiende que Tenerife y el conjunto de Canarias necesitan una planificación estratégica plurianual que permita crear plantas avanzadas de tratamiento y valorización de residuos dentro del propio territorio insular. Según Ruano, no tiene sentido que la ciudadanía canaria financie un sistema en el que parte de los materiales reciclables se exportan fuera de las islas, con el consiguiente aumento de la huella de carbono y la pérdida de oportunidades de empleo verde.

Más apoyo a la artesanía y a la identidad cultural

El paquete de propuestas incluye también el incremento de la partida presupuestaria destinada a la formación, difusión y promoción de la artesanía, los oficios artesanos y la indumentaria tradicional. Coalición Canaria considera que este sector forma parte esencial del patrimonio cultural de Tenerife, pero también puede generar empleo, emprendimiento y actividad económica.

Ruano señala que la artesanía "no es solo memoria", sino también futuro, economía local y relevo generacional. Por ello, el grupo pide reforzar los programas formativos ante el aumento de solicitudes y el interés creciente de jóvenes, personas desempleadas, profesionales y emprendedores.

Administración, regla de gasto y planificación inteligente

Coalición Canaria llevará además al pleno una propuesta para modificar la regla de gasto y evitar que administraciones saneadas, con superávit y bajo endeudamiento, sean penalizadas cuando usan sus remanentes para invertir en la ciudadanía. La formación sostiene que no tiene sentido obligar a elaborar planes económico-financieros a instituciones que cumplen con la estabilidad presupuestaria y solo incurren en incumplimientos puntuales por aplicar ahorros acumulados.

En el ámbito de la modernización administrativa, CC propone impulsar el programa 'Tenerife, de la información geográfica a la inteligencia territorial', con el objetivo de avanzar hacia un Gemelo Digital Insular. Esta herramienta permitiría ordenar y conectar datos del Cabildo, mejorar la planificación territorial, anticipar problemas, simular escenarios y facilitar decisiones públicas basadas en información integrada y actualizada.

La formación también plantea actualizar los procedimientos internos en materia de personal. Para ello, propone abrir un proceso negociador que permita renovar el Acuerdo de Condiciones de Trabajo del personal funcionario y el Convenio Colectivo del personal laboral, vigentes desde 2014. Entre los aspectos a revisar figuran la conciliación, la igualdad, la salud laboral, la carrera profesional, la clasificación de puestos y la homogeneización de condiciones.

Prevención de violencias y promoción de la salud

En el ámbito social y juvenil, Coalición Canaria plantea reforzar el Plan de Prevención de Violencias entre Preadolescentes, Adolescentes y Jóvenes mediante una plataforma insular de recursos formativos sobre masculinidades y feminidades no hegemónicas. El objetivo es ofrecer herramientas útiles a jóvenes, familias, profesorado y agentes socioeducativos para prevenir discursos de odio, estereotipos sexistas y violencias simbólicas, relacionales y digitales.

La última de las propuestas se dirige a potenciar las políticas de prevención y promoción de la salud en Tenerife. La iniciativa insta al Gobierno de Canarias, al Servicio Canario de la Salud y al Cabildo a reforzar programas de cribado, prevención de enfermedades crónicas, salud mental, adicciones, infecciones de transmisión sexual, obesidad y patologías emergentes.