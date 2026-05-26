La Candelaria estrena camas exprés para agilizar cirugías sencillas y atender a más de 15.000 pacientes en Tenerife

Pasar por quirófano para una operación de cataratas o de menisco y volver a casa el mismo día, sin necesidad de ingresar en planta, ya es posible gracias al nuevo Hospital de Día Quirúrgico del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria. Y es que el centro ha dado un paso más en la asistencia al paciente y ha decidido habilitar un nuevo espacio con camas exprés para cirugías sencillas y postoperatorios de menos de 24 horas. La sala, en la que ya se prevé atender más de 15.000 personas, permitirá un flujo más ágil de pacientes que requieren intervenciones quirúrgicas.

"Ya no tendrán que ocupar una cama clásica, sino que pasarán por aquí, serán intervenidos en el hospital central y volverán a casa después del periodo de adaptación y recuperación", señaló esta mañana el director médico del centro, Carlos Quesada, durante la presentación de las instalaciones. La unidad, cuya puesta en marcha ha supuesto una inversión de 526.000 euros, tiene por objetivo ofrecer una atención sanitaria especializada, cómoda y de calidad a pacientes que necesitan someterse a procedimientos diagnósticos o terapéuticos sin ingreso hospitalario.

Con una inversión de 526.000 euros, la sala cuenta con 20 camas y 21 sillones terapéuticos

La mayoría procederán de servicios como Cirugía General, Ginecología, Otorrinolaringología, Traumatología, Cirugía Vascular u Oftalmología. Además, Quesada explicó que el circuito también incluirá determinadas pruebas que requieren un periodo de observación o recuperación posterior. Así, en esta área se realizarán intervenciones mínimamente invasivas y procedimientos como endoscopias o biopsias transtorácicas, evitando al paciente estancias superiores a 24 horas.

¿Con qué recursos cuenta este nuevo espacio?

La sala cuenta con más de 460 metros cuadrados y se sitúa cerca de la zona de quirófanos, lo que facilitará la atención y el manejo del paciente. Dispone de 41 puestos asistenciales para personas en observación —en concreto, 20 camas y 21 sillones terapéuticos—. "De estas camas, cinco son monitorizadas y acelerarán la salida de las unidades de recuperación de anestesia", apuntó Quesada. Para el director médico, cualquier circuito ambulatorio, como este, favorece el movimiento de pacientes y descarga la presión sobre los quirófanos.

En este espacio también se realizarán pruebas mínimamente invasivas

En cuanto al personal, la plantilla estará compuesta por trece profesionales de distintas áreas —anestesistas, enfermeros y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería—, en colaboración con los facultativos de los diferentes servicios. "La idea es reforzar el personal en todas las partes que impliquen mayor atención", subrayó el director médico.

Un recurso para mejorar el periodo de recuperación del paciente

Por su parte, el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, prestó especial atención a la mejora que supone este recurso en la recuperación del paciente. "Tenemos que entender que la recuperación está muy ligada a estancia en donde el paciente se sienta lo mejor posible y cuanto antes seamos capaces de devolverlos a su entorno, más se agilizará ese proceso de convalecencia", puntualizó.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que también estuvo presente durante la inauguración del servicio, aseguró que este tipo de recursos no solo disminuirá los tiempos de espera del paciente, sino que además minimizará el tiempo de recuperación del paciente en el hospital. "Se trata de una nueva sala dimensionada y adecuada la demanda que tiene el centro en este momento", concluyó.

Solo el año pasado, los profesionales del Hospital de La Candelaria atendieron a más de 6.500 pacientes en las dependencias anteriores del Hospital de Día Quirúrgico. El complejo hospitalario cuenta también con un Hospital de Día Quirúrgico Pediátrico, para atender a la población infantil juvenil de entre 0 y 16 años que requieran de una estancia inferior a las 24 horas por una intervención o prueba diagnóstica y dos Hospitales de Día Oncológicos, ubicados uno en La Candelaria y otro en el Hospital del Sur.