El asador del sur de Tenerife que conquista a los amantes de la carnes a la parrilla y la cocina casera

En el sur de Tenerife hay restaurante que destacan por conservar la cocina casera de siempre. Hay otros en donde los amantes de la carne pueden disfrutar de carnes a la parrilla, pero también de cocina canaria tradicional, una fusión que conquistan tanto a vecinos como turistas.

En Tenerife, más concretamente en el municipio de Arona, se encuentra Asador La Camella, un restaurante especializado en carnes que se ha convertido en una parada obligatoria en la isla para quienes buscan

Platos más tradicionales

La carta del restaurante combina cocina tradicional con carnes cocinadas a la parrilla. Para comenzar a abrir apetito cuanta con una serie de entrantes fríos y calientes para que los comensales disfruten de diferentes paltos antes de pasar a las carnes. Como opciones frías se encuentran la pata asada, el carpaccio de Wagyu A5 o diferentes tipos de ensalada que algunas pueden pedirse para una persona o para compartir.

Como entrantes calientes, se pueden encontrar diferentes platos típicos de la cocina canaria como las garbanzas de la abuela, escaldón o la ropa vieja de rabo de toro. Además de carne de cabra o embutidos y quesos.

"Comida típica canaria, especialistas en parrilla y maridaje de vinos", así se describen en su cuenta de Instagram.

Carnes a la parrilla

Uno de los aspectos más valorados por quienes visitan el local es la calidad de las carnes a la parrilla. Además, ofrecen opciones para todos los gustos como pollo, cerdo, ternera y vaca madurada, entre otras.

Como broche final, se puede disfrutar de diferentes opciones de postres tradicionales como la crema catalana, lemon pie o tarta de queso.

Horario y ubicación

Asador La Camella se encuentra en la Carretera General TF-28, 68, en el municipio de Arona. Cuenta con 4,2 estrellas en Google, una valoración que demuestra la satisfacción de quienes han visitado el restaurante y han disfrutado de su variedad de carnes a la parrilla.

Abre todos los días en horario ininterrumpido para ofrecer tanto servicio de almuerzos como de cenas de 13:00 a 23:00 horas.