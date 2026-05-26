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La Aemet anuncia un cambio en el tiempo para este miércoles en Tenerife: la calima remitirá al final del día

El calor seguirá siendo intenso, con temperaturas de hasta 30 grados

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Los tinerfeños podrán notar este miércoles, 27 de mayo, un ligero cambio en el tiempo. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los cielos estarán poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en el litoral norte, especialmente a primeras y últimas horas.

El cambio más significativo será en cuanto a la calima, que remitirá al final del día.

Las temperaturas, sin embargo, aunque tendrán un descenso moderado, localmente notable en las máximas de zonas de interior, podrán seguir rozando los 30º C localmente en zonas de medianías.

Unos niños se refrescan en la playa de Las Teresitas.

Unos niños se refrescan en la playa de Las Teresitas. / María Pisaca

También se espera viento de componente norte de flojo a moderado, ocasionalmente fuerte en el extremo oeste y noreste. En medianías y zonas altas, flojo variable con predominio de la componente oeste, salvo en altas cumbres donde será fuerte.

Previsión general

Atendiendo a la previsión para el conjunto del archipiélago, estará poco nuboso en general con intervalos nubosos en costas norte, más compactos a primeras y últimas horas.

Temperaturas en descenso moderado, localmente notable en las máximas de zonas de interior. En costas, viento de componente norte inicialmente flojo arreciando a moderado a lo largo del día, con algún intervalo de fuerte en vertientes este y oeste de las islas montañosas.

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Flojo de dirección variable en medianías y del oeste de moderado a fuerte en cumbres.

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