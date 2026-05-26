La Aemet alerta de un calor abrasador: calima y temperaturas superiores a 30 grados este martes en Tenerife

El calor abrasador seguirá afectando a Tenerife, y al resto de islas Canarias, este martes, 26 de mayo, como si de un mes de agosto se tratara. La calima y las altas temperaturas, con datos que podrán alcanzar los 34 grados en Tenerife, serán los protagonistas de la jornada, por lo que la búsqueda de una sombra, los gorros y la hidratación deberán acompañarnos durante toda la jornada.

Aun así, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las islas más afectadas por las altas temperaturas serán las orientales, que seguirán un día más en aviso amarillo por este fenómeno.

De hecho, se espera que puedan alcanzar los 37ºC en zonas de interior y los 34ºC en medianías del norte de Gran Canaria.

Dos mujeres, a la sombra en Santa Cruz de Tenerife. / Andrés Gutiérrez

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Poco nuboso con intervalos en costas norte. Calima ligera en medianías y zonas altas. Temperaturas en ascenso, en especial en los valores máximos. No se descarta que se alcancen los 34ºC localmente en la vertiente sur. Viento flojo de componente norte, más intenso en extremos noreste y noroeste y rolando a componente sur en zonas altas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 21 31

LA GOMERA

Poco nuboso con intervalos en zonas bajas del norte. Calima ligera en medianías y zonas altas. Temperaturas en ascenso, en especial en los valores máximos. No se descarta que se alcancen los 34ºC localmente en la vertiente sur. Viento del noreste, más intenso en costas del este y del noroeste y siendo flojo de componente sur en cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 20 29

LA PALMA

Poco nuboso con intervalos en zonas bajas del norte y este. Calima ligera en medianías y zonas altas. Temperaturas en ascenso, en especial en los valores máximos. Se podrán alcanzar los 30 ºC en el municipio de El Paso y en otras medianías del oeste. Viento del noreste, más intenso en el sureste y noroeste y siendo flojo de componente sur en cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 19 28

EL HIERRO

Poco nuboso con intervalos en zonas bajas del norte. Calima ligera en medianías y zonas altas. Temperaturas en ascenso, en especial en los valores máximos. Se espera que se alcancen los 30 ºC en medianías, más probable en las orientadas al sur y este. Viento del noreste, más intenso en costas del este y del noroeste y siendo flojo de componente sur en cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 17 30