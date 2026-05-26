Abierta las inscripciones del encuentro del papa León XIV con migrantes en la plaza del Cristo de La Laguna

La organización de la visita del papa León XIV a Canarias abrió este martes el plazo de inscripción para participar en el encuentro con realidades migrantes que el Santo Padre mantendrá el próximo 12 de junio en la plaza del Cristo de La Laguna. El acto arrancará a las 10:10 horas, tendrá una duración aproximada de 40 minutos y se enmarca dentro de la agenda pastoral prevista durante la estancia del Pontífice en Tenerife.

El acceso al recinto estará limitado por cuestiones de aforo. Las personas asistentes deberán permanecer de pie durante todo el encuentro y podrán entrar en la plaza entre las 7:00 y las 9:10 horas. La organización también ha advertido de que no estará permitida la entrada con sillas o carritos y de que el sistema bloqueará automáticamente las inscripciones de quienes ya tengan reserva para asistir a la misa prevista ese mismo día en Santa Cruz de Tenerife.

Visibilizar la realidad migratoria

El encuentro se celebrará después de la visita del Papa al Dispositivo de Acogida Humanitaria de Emergencia de Las Raíces y tendrá como eje central la realidad migratoria que vive el Archipiélago. Durante el acto intervendrán personas migrantes procedentes de África y América, además de voluntarios y profesionales vinculados a proyectos de acogida e integración social.

El delegado de Migraciones de la diócesis, Suso González Concepción, explicó que se busca un formato “intenso y sencillo” que permita mostrar el trabajo diario que realizan las organizaciones que acompañan a las personas migradas. “Ojalá, además de acoger y proteger, seamos capaces de generar una convivencia que ayude a integrar en la sociedad a las personas que nos llegan de muchos sitios, no solo por la ruta africana”, señaló.

La voz de Cáritas

González añadió que la Iglesia diocesana espera que la presencia del Pontífice sirva para “remover conciencias” y provocar una reflexión social profunda sobre el fenómeno migratorio y las dificultades de integración que afrontan miles de personas en Canarias.

Precisamente este martes, durante la presentación de la memoria anual de Cáritas, distintas entidades sociales volvieron a alertar del aumento de situaciones de exclusión social y vulnerabilidad vinculadas a la precariedad habitacional, la irregularidad administrativa y las dificultades de inserción laboral que afectan especialmente a la población migrante en las Islas.